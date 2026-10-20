Бексултан Кулмырза стал победителем Азиатских Пара игр по дзюдо

Казахстанский пара дзюдоист Бексултан Кулмырза одержал победу на Азиатских Пара играх, проходящих в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

В финале весовой категории до 81 кг в классе J2 наш соотечественник победил Ким Донхуна (Южная Корея) иппоном. Таким образом, Бексултан Кулмырза завоевал золотую медаль.

Также Галимжан Смагулулы в этой же категории одолел представителя Ирана Резу Голами и стал обладателем бронзовой награды.

У женщин Даяна Федосова выступила в весовой категории до 60 кг в классе J2. В схватке за бронзовую медаль она победила сингапурскую спортсменку Хунг Джоан Хуэй Син иппоном.

Отметим, что на данный момент в активе национальной сборной 21 медаль, в том числе четыре золотые.