Бектенов дал указания по упорядочению деятельности частных такси

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На заседании Правительства при рассмотрении вопроса обеспечения безопасности на дорогах Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул необходимость усиления контроля за деятельностью агрегаторов такси, ужесточению требований к подбору водителей и принятию дополнительных мер по упорядочению пассажирских перевозок, сообщает Kazpravda.kz

По словам премьера, надо повысить эффективность надзора на аварийных участках дорог и обеспечить безопасность перевозки учащихся.

«Необходимо вести планомерную работу по обеспечению безопасности пассажиров. В первую очередь надо ускорить работу по завершению интеграции Единого реестра административных правонарушений с платформами частных компаний, обеспечивающих пассажирские перевозки. Также нужно обратить внимание на подбор водителей при приеме на работу. Агрегаторы такси должны принимать на работу только опытных водителей, а также с положительной историей управления транспортными средствами. Те, кто лишался прав, имеет много правонарушений – не должен приниматься на работу в такси. Также следует учитывать техническое состояние транспорта для перевозок пассажиров. Надо предотвратить возможность превышения водителями такси положенного времени работы», — отметил Олжас Бектенов.

В этой связи он дал поручений по повышению безопасности пассажирских перевозок и снижению аварийности на дорогах:

Министерству транспорта совместно с палатой «Атамекен» поручено принять дополнительные меры по упорядочению деятельности частных такси, а также продолжить работу по обеспечению качества оказания ими услуг. Это все должно быть четко урегулировано нормативными документами.

Министерству внутренних дел:

- на регулярной основе необходимо проводить мероприятия, направленные на выявление нелегальных перевозчиков;

- совместно с заинтересованными госорганами и акиматами на постоянной основе необходимо проводить анализ аварийности в разрезе каждого региона. С учетом местных условий следует усилить надзор за дорожным движением на наиболее аварийных участках, принимать необходимые меры.

Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с Министерством здравоохранения и акиматами поручено пересмотреть места дислокации некоторых медико-спасательных пунктов с учетом аварийности на автомобильных дорогах.

Министерствам просвещения, культуры, туризма и спорта, акиматам при направлении учащихся на различные образовательные, культурные и спортивные мероприятия требуется обеспечить обязательное сопровождение сотрудниками полиции. В целом необходимо активизировать информационно-разъяснительную работу по соблюдению ПДД и безопасности.

Контроль и координация исполнения вышеперечисленных поручений закреплена за первым заместителем Премьер-министра Нурлыбеком Налибаевым.