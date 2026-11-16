Бектенов обсудил с международным бизнесом развитие инвестиционного сотрудничества в здравоохранении

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата, на котором рассмотрены вопросы привлечения инвестиций и внедрения инноваций в сфере здравоохранения. Обсуждены вопросы расширения производства лекарственных средств, повышения доступности современных методов лечения и совершенствования условий для инвесторов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

Фото: пресс-служба Правительства

Премьер-министр подчеркнул, что охрана здоровья нации впервые закреплена в Конституции Казахстана.

«В недавнем Послании народу Казахстана Глава государства также поставил задачу по опережающему строительству медицинских объектов с привлечением частного капитала. Для достижения этих целей Правительство реализует Концепцию развития здравоохранения до 2029 года и Концепцию развития инфраструктуры здравоохранения на 2024–2030 годы. Эти стратегические документы предусматривают совершенствование медицинской помощи, внедрение инновационных технологий и укрепление лекарственного обеспечения», — отметил Олжас Бектенов.

Принимаемые меры обеспечивают положительные результаты. Ожидаемая продолжительность жизни приблизилась к 76 годам, благодаря проекту «Модернизация сельского здравоохранения» услуги стали доступны порядка 1 млн граждан. За три года в регионах построено более 800 объектов здравоохранения, планируется еще 70. С участием зарубежных инвесторов и МФО реализуются проекты многопрофильных, университетских и детских больниц.



Внимание уделяется развитию фармацевтической отрасли. Объем рынка по итогам прошлого года превысил 1,2 трлн теңге, вырос на 31%. Прорабатывается восемь крупных инвестиционных проектов на сумму свыше 390 млрд теңге, нацеленных на выпуск порядка 500 наименований лекарств и создание новых рабочих мест.

В апреле Казахстан первым среди стран СНГ достиг третьего уровня зрелости национальной регуляторной системы по методологии ВОЗ и внедрил принцип «единого окна». Также введена ускоренная процедура регистрации препаратов из стран с высокими стандартами в течение 15 рабочих дней.

Предложения бизнеса от международного делового сообщества озвучили исполнительный директор Американской торговой палаты в Казахстане (AmCham) Джефф Эрлих, посол США в Казахстане Джули Стаффт, генеральный директор ТОО «Johnson & Johnson Kazakhstan» Адилет Назарбаев, генеральный директор AstraZeneca Kazakhstan Елена Трогова, региональный директор Pfizer по Казахстану, Центральной Азии, Кавказу и Монголии, член Совета директоров AmCham Дмитрий Козенков.

Посол США в Казахстане Джули Стаффт подчеркнула важность стабильного и предсказуемого инвестиционного климата в здравоохранении и фармацевтике. Также затронуты вопросы повышения доступности лекарственного обеспечения.

Генеральный директор Johnson & Johnson Kazakhstan Адилет Назарбаев поднял вопросы совершенствования механизмов включения лекарственных средств в перечень государственного возмещения и поэтапного увеличения финансирования здравоохранения. Отмечена важность доступа пациентов к современным препаратам и обеспечения устойчивого финансирования системы здравоохранения с учетом растущих потребностей населения.

Генеральный директор AstraZeneca Kazakhstan Елена Трогова затронула вопросы обеспечения пациентов с редкими заболеваниями необходимыми лекарственными препаратами. Внимание уделено совершенствованию подходов к формированию перечня таких препаратов в целях оказания непрерывности терапии.

Региональный директор Pfizer по Казахстану, Центральной Азии, Кавказу и Монголии Дмитрий Козенков обозначил приоритетные направления развития фармацевтической отрасли. В частности, акцент сделан на дальнейшей работе по локализации производств, защите интеллектуальной собственности и развитии предсказуемой регуляторной среды.

С комментариями по поднятым вопросам выступили заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

По итогам заседания Олжас Бектенов поручил профильным государственным органам предметно рассмотреть предложения международных фармацевтических компаний и проработать меры по дальнейшему улучшению инвестиционного климата в отрасли. Особое внимание уделено привлечению инвестиций, локализации производства лекарственных средств, внедрению передовых технологий и повышению доступности качественной медицинской помощи населению.