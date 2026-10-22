Бектенов ознакомился с индустриальным развитием Шымкента

Фото: пресс-служба правительства

В рамках рабочей поездки в Шымкент премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с социально-экономическим развитием мегаполиса и ходом исполнения поручений Президента по развитию новых точек роста экономики региона и повышению качества автодорог. В частности, посещены территории индустриальных зон «Жұлдыз», «Тассай» и осмотрен участок транспортной развязки на пересечении пр. Бәйдібек би и ул. Қ. Төлеметова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

На ИЗ «Жұлдыз» генеральный директор завода керамогранитных изделий Wan Sheng Ceramic Лю Вэньцин сообщил, что в текущем году предприятие вышло на полную мощность в 12-13 млн м2 изделий в год. Создано 350 постоянных рабочих мест, с учетом смежных организаций занятостью обеспечены более 1 тыс. человек. Около 95% используемого сырья поступает с казахстанских месторождений. Компания поставляет продукцию на внутренний рынок, а также экспортирует 40% объема в страны СНГ. В планах – дальнейшее расширение производства.

На площадке ИЗ «Тассай» председатель правления ТОО «Asia Trafo» Дауирбек Атеев ознакомил премьер-министра с технологическим процессом и линейкой выпускаемого оборудования, включая силовые трансформаторы, автотрансформаторы и др. Здесь внедрены технологии трехмерного проектирования, математического моделирования и цифрового управления. Проектная мощность составляет более 12 тыс. МВА в год, что позволяет обеспечить до 90% потребности Казахстана в основных видах подстанционного оборудования классов напряжения до 500 кВ. К примеру, предприятие обеспечивает ПГУ в Туркестанской области. В целом трансформаторы поставляются на крупные энергетические объекты, в том числе для строительства новых теплоэлектроцентралей и электростанций. На заводе работают свыше 200 человек.



Всего в Шымкенте функционируют 8 индустриальных зон с уровнем заполняемости 90%, где реализовано 354 проекта. По информации акимата города Шымкента, в 2025 году объем валового регионального продукта достиг 5,9 трлн теңге, увеличившись в 2,2 раза за последние пять лет. За январь – сентябрь 2026 года объем промышленного производства составил 1,2 трлн теңге, увеличившись на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инвестиции в основной капитал выросли на 7,4%, до 580 млрд теңге. Мерами поддержки предпринимательства охвачены 1 480 проектов на сумму 10,5 млрд теңге. На социально важные направления, в том числе модернизацию инфраструктуры образования, здравоохранения, социальное обеспечение граждан предусмотрено свыше 439,5 млрд теңге.

По итогам посещения Олжас Бектенов поручил министерствам промышленности и строительства, энергетики, иностранных дел и акимату Шымкента принять необходимые меры поддержки для расширения текущих мощностей заводов, а также ускорить обеспечение полной загрузки территории индустриальных зон.

По итогам посещения Олжас Бектенов поручил министерствам промышленности и строительства, энергетики, иностранных дел и акимату Шымкента принять необходимые меры поддержки для расширения текущих мощностей заводов, а также ускорить обеспечение полной загрузки территории индустриальных зон.

В ходе рабочей поездки Премьер-министр также ознакомился с ходом строительства транспортной развязки на пересечении проспекта Бәйдібек би и улицы Қ. Төлеметова. Проектом предусмотрено строительство четырехполосной транспортной развязки с эстакадой протяженностью около 550 м, путепроводом длиной свыше 180 м и тремя подземными пешеходными переходами. Стоимость проекта составляет 8,5 млрд теңге. Основные строительно-монтажные работы завершены, движение по верхнему уровню открыто. Завершить работы на нижнем уровне планируется до конца т.г.



В целом общая протяженность дорог города составляет 3,8 тыс. км. Первый заместитель акима г. Шымкента Айдын Каримов доложил, что за последние три года асфальтировано 1,8 тыс. км дорог, доля дорог в хорошем состоянии доведена до 95%. Ежедневно в город заезжает до 140 тыс. машин, из которых около 80 тыс. транзитом. В условиях растущей транспортной нагрузки в текущем году открыто движение по путепроводам на улице П. Момынова и К. Тіленшина. Ввод в эксплуатацию развязки на Бәйдібек би – Қ. Төлеметова повысит пропускную способность улично-дорожной сети, снизит транспортную нагрузку и улучшит безопасность движения.



Кроме того, было доложено о ходе реконструкции аэропорта Шымкента, предусматривающей строительство второй взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек общей стоимостью 46,1 млрд теңге, с завершением работ в 2027 году.



Премьер-министр подчеркнул важность усиления контроля за реализацией инфраструктурных проектов, в том числе за работой подрядных организаций.

