Фото: пресс-служба правительства РК

В Актюбинской области Премьер-министр Олжас Бектенов на примере Казахстанского завода нефтяного оборудования и предприятия по глубокой переработке шерсти KazFeltec ознакомился с исполнением поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию обрабатывающей промышленности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

О реализации инвестиционных проектов в регионе доложил заместитель акима Актюбинской области Абзал Абдикаримов. За 10 месяцев инвестиции в основной капитал превысили 1 трлн теңге, увеличившись на 8,2%. Прямые иностранные инвестиции выросли вдвое – до $357,2 млн. В регионе реализуются проекты в сфере энергетики, машиностроения, пищевой промышленности и др. Также прорабатывается создание специальной экономической зоны, которая позволит привлечь 400 млрд теңге инвестиций и создать более 1,5 тыс. рабочих мест.

В городе Актобе Премьер-министр осмотрел производственные цеха ТОО «Казахстанский завод нефтяного оборудования». В развитие предприятия инвестировано 7,4 млрд теңге. Завод мощностью 100-120 тыс. тонн продукции в год выпускает насосно-компрессорные и обсадные трубы, фонтанную арматуру, задвижки, теплообменники и другое нефтегазовое оборудование. За девять месяцев текущего года выпуск обсадных труб вырос на 31,4% – до 14,1 тыс. тонн, прочего нефтепромыслового оборудования – до 7,4 тыс. тонн (в аналогичном периоде 2025 года – 179 тонн). Продукция ориентирована на внутренний рынок и способствует импортозамещению.

Руководителю Правительства доложили о планах по расширению производства, предусматривающих строительство четвертого цеха по выпуску клапанов и задвижек среднего и высокого давления. Объем инвестиций – 700 млн теңге, запуск намечен на 2027 год. Кроме того, прорабатывается проект завода по производству металлических заготовок и деталей методом литья с инвестициями 2 млрд теңге.

Олжас Бектенов также ознакомился с технологическим процессом глубокой переработки шерсти и производства нетканых материалов ТОО «KazFeltec». Директор завода Ерлан Джанабергенов доложил, что проект реализован в 2025 году за счет частных инвестиций и поддержки Фонда развития промышленности. Общий объем вложений составил 5,3 млрд теңге. На предприятии установлено оборудование итальянской компании CORMATEX, позволяющее перерабатывать до 3,6 тыс. тонн шерсти в год с выпуском до 2,2 тыс. тонн готовой продукции. Создано 50 рабочих мест.

Завод выпускает тепло- и звукоизоляционные материалы из натуральной овечьей шерсти, применяемые в строительстве, мебельной и других отраслях. Сегодня предприятие закупает сырье у крестьянских хозяйств Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Жамбылской областей, что обеспечивает сельскому населению гарантированный сбыт и доход. В настоящее время продукция реализуется на внутреннем рынке, в перспективе предусмотрен выход на экспорт.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил акимату Актюбинской области совместно с профильными государственными органами обеспечить своевременную реализацию инвестиционных проектов, направленных на расширение отечественного производства, углубление переработки сырья и создание новых рабочих мест, с оказанием необходимого содействия инвесторам и соблюдением сроков ввода производственных мощностей.

В целом по данным Министерства промышленности и строительства, развитие обрабатывающей промышленности сопровождается запуском новых производств и расширением номенклатуры отечественной продукции. За 10 месяцев текущего года объем производства вырос на 9,3%. С начала года запущено 125 проектов на 900 млрд теңге. Особое внимание уделяется углублению переработки сырья, развитию автомобилестроения и железнодорожного машиностроения, а также формированию отраслевых кластеров.