На заседании Правительства рассмотрели предложение Министерства промышленности и строительства по внедрению кластерной модели развития отечественного производства, предусматривающей расширение производственной кооперации крупных предприятий с отечественным бизнесом, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

«Поддерживается предложение Министерства промышленности по модели кластерного развития. Это позволит максимально задействовать имеющиеся мощности и потенциал местных производителей, обеспечив рост экономики», — подчеркнул Олжас Бектенов.

По данным профильного ведомства, предлагаемая модель предусматривает формирование вокруг крупных промышленных предприятий производственной кооперации с казахстанскими поставщиками сырья и материалов, предприятиями малого и среднего бизнеса, выпускающими комплектующие и полуфабрикаты, а также сервисными и инжиниринговыми компаниями. К подготовке кадров и внедрению технологий предлагается привлекать вузы, колледжи и научные организации.

Также Премьер акцентировал внимание на необходимости дальнейшего развития импортозамещения. Одним из направлений данной работы является локализация производства тяжелых грузовых автомобилей международных брендов.

«Отмечаю важность вопроса импортозамещения. Для развития логистического потенциала Казахстана и обновления автопарка отечественных перевозчиков проводится масштабная работа по локализации международных брендов большегрузного транспорта. Уже освоено производство тягачей HOWO, SITRAK и Scania. Ведется работа по углублению локализации их комплектующих. Также до конца текущего года в Алматы планируется начать выпуск тягачей Volvo. Проводятся переговоры с Mercedes. Данные проекты должны быть своевременно реализованы и запущены», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Отмечено, что аналогичную работу необходимо проводить и по другим высокотехнологичным направлениям с обеспечением гарантированного спроса и мерами поддержки таких проектов.

Руководитель Правительства дал поручения ответственным госорганам в этом направлении:

- Министерству транспорта совместно с заинтересованными госорганами поручено принять меры по стимулированию спроса на отечественную грузовую технику для международных перевозок, в том числе путем расширения льготного лизинга.

- Министерству промышленности и строительства необходимо определить приоритетные направления развития импортозамещения и разработать меры по локализации соответствующих производств в Казахстане.