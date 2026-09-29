Бектенов поручил акимам ускорить подготовку к отопительному сезону

ЖКХ

До начала отопительного сезона в отдельных областях осталось несколько дней

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова вне повестки рассмотрен вопрос готовности страны к предстоящему отопительному сезону. Внимание уделено своевременному запуску тепла на социальных объектах и завершению ремонтных работ на энергоисточниках и тепловых сетях, сообщает Kazpravda.kz 

«До начала отопительного сезона в отдельных областях осталось несколько дней. Поручаю акимам ускорить подготовку. В первую очередь начать подачу тепла на социальные объекты – детские сады, школы, больницы и поликлиники. Отопительный сезон должен начаться в строго установленные сроки. Завтра последний день подачи документов на выдачу паспортов готовности энергопредприятиям. Здесь акимам необходимо взять данный вопрос на личный контроль», — подчеркнул руководитель правительства.

Вице-министр энергетики Каирхан Туткышбаев доложил, что отопление подано в пяти регионах – Павлодарской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях, до конца текущей недели запуск тепла ожидается в центральных, западных и восточных регионах. На энергоисточниках заготовлено 4,9 млн тонн угля и 127 тыс. тонн мазута, полностью отремонтировано 17 тыс. км ЛЭП, завершаются работы на четырех подстанциях. Общая готовность теплосетей составляет 99% (374 км из 377 км).

На особом контроле остается город Семей, где план выполнен на 82%.

Координация работы закреплена за первым заместителем Премьер-министра Нурлыбеком Налибаевым.

#регионы #поручения #отопление #сезон

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