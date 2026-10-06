Бектенов поручил акимам возобновить работу штабов по прохождению отопительного сезона

На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание акимов на контроле за прохождением отопительного сезона, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

«Акимам регионов поручаю возобновить работу региональных штабов по прохождению отопительного сезона, а также регулярно инспектировать работу энергоисточников и сетей. Необходимо соблюдать все плановые параметры и поддерживать нормативный запас топлива, обеспечить готовность резервного оборудования. Также следует держать на постоянном контроле вопрос наличия угля для населения по стабильным ценам», — подчеркнул руководитель Правительства.

Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев доложил о сформированном на всех теплоисточниках запасах топлива, завершающихся ремонтных работах на тепло- и электросетях.

В городах Алматы, Шымкент, областях Ұлытау и Жетісу, Алматинской, Туркестанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской областях подключение будет проводиться до конца октября в соответствии с графиком и погодными условиями.