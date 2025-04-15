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Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев доложил, что с начала года на территории государственного лесного фонда страны зарегистрировано 25 возгораний на общей площади свыше 4,4 тыс. га.

Премьер-министр обратил внимание акиматов на необходимость исполнения нового Алгоритма действий государственных органов для оперативного реагирования и взаимодействия при тушении пожаров.

«Для оперативного реагирования и взаимодействия при тушении пожаров был разработан новый Алгоритм действий государственных органов. Однако первые в этом году природные пожары в Павлодарской и Абайской областях показали неисполнение данного Алгоритма. Например, в области Абай сотрудники лесных учреждений не оповестили МЧС, МВД и Министерство обороны о случившемся пожаре. Аналогичная ситуация была и в Павлодарской области. Поручаю Министерству экологии, МЧС и МВД провести расследование по фактам пожара в двух регионах с принятием соответствующих мер и вынесением наказаний», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Бектенов поручил акимам регионов обеспечить готовность к пожароопасному сезону с учетом прогнозов о засушливом лете.

Также он отметил важность оперативной и скоординированной работы всех служб в пожароопасный период с учетом прогноза Казгидромета о жарком и засушливом лете. Особое внимание уделено регионам, меры подготовки которых оказались недостаточными.