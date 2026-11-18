Фото: пресс-служба правительства РК

Главный исполнительный директор Kazakh Tourism Development Ltd. Ержан Еркинбаев доложил, что строительные работы на площадке находятся в активной фазе и ведутся согласно утвержденному графику.

На сегодня совместно с французской компанией POMA начаты работы по заливке фундамента для канатных дорог. Параллельно ведется изготовление канатных дорог с учетом индивидуальных технических параметров Almaty SuperSki. В реализацию проекта вовлекаются казахстанские компании. Так, POMA, которая построит 11 канатных дорог для Almaty SuperSki, провела оценку потенциальных локальных производителей. По итогам анализа квалифицирован казахстанский производитель для выпуска отдельных элементов конструкций канатных дорог в строгом соответствии с европейскими стандартами качества и безопасности. Данный подход обеспечит необходимый трансфер технологий и создание новых компетенций в отечественной промышленности.

Советом директоров были заслушаны результаты открытого конкурса на оказание услуг, рассмотрен широкий спектр технологических и экономических показателей. Так, к участию в реализации архитектурной концепции, разработанной бюро Foster + Partners, допущены следующие компании – мировые лидеры индустрии:

Швейцарская компания Blumer – Lehmann будет осуществлять проектирование, изготовление, поставку, техническое сопровождение монтажа деревянных несущих конструкций зданий Базовой и Верхней станций проекта.

Датская компания Bjarke Ingels Group по итогам конкурса среди 24 международных компаний займется разработкой концепта горной деревни. Одним из сильных преимуществ предложения данного бюро было включение в работу по проекту Almaty SuperSki одного из лучших проектировщиков горнолыжных мастер планов и курортов – канадской компании Ecosign, которая реализовала более 1 тыс. проектов в 46 странах и имеет опыт интеграции туристской инфраструктуры в горнолыжные комплексы с созданием безбарьерной логистики и концепции ski-in/ski-out. Также Bjarke Ingels Group тесно работает с британской компанией архитекторов, в портфеле которых числятся такие уникальные проекты как курортная деревня в Финляндии, комплекс в горах Швейцарии, здание с горнолыжной трассой на крыше в Дании.

По итогам заседания Премьер-министр подчеркнул, что проект реализуется по лучшим мировым стандартам и даст серьезный импульс развитию туризма. Поручено ускорить темпы строительных работ и обеспечить запуск курорта в декабре 2028 года.

Следующее заседание Совета директоров состоится через 2 недели с заслушиванием отчетов ответственных о ходе строительства горнолыжного курорта.