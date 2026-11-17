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«Объем закупок недропользователей очень большой. Как мы можем поддержать отечественные предприятия в этом направлении?», — отметил Олжас Бектенов.

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев доложил, что в прошлом году в этом направлении были приняты два важных решения. Во-первых, закупки нестандартизированных товаров недропользователями осуществляются исключительно через платформу Tizilim. Во-вторых, внедрены программы развития локализации, разработка которых теперь возложена на недропользователей. На сегодня согласовано более 60 таких программ. Прорабатывается вопрос закрепления соответствующих требований в качестве лицензионных обязательств. При их нарушении планируется установить ответственность за неисполнение. Данная работа находится на контроле министерства.

Как отметил министр энергетики Ерлан Аккенженов, для поддержки казахстанских производителей совершенствуются механизмы закупок и усиливаются требования к внутристрановой ценности в нефтегазовых проектах.

«В правилах закупок установлены требования, предусматривающие прямой закуп у единственного казахстанского товаропроизводителя, а также проведение конкурса в случае наличия двух и более отечественных товаропроизводителей. В рамках проводимой работы по повышению доли внутристрановой ценности в товарах, работах и услугах в закупках в нефтегазовых проектах внесены изменения в Кодекс о недрах, устанавливающие обязательное наличие в контрактах на недропользование обязательств по минимальной доле местного содержания в приобретаемых товарах. Проводится работа по включению в контракты на недропользование минимальных показателей по внутристрановой ценности в объеме 30% в товарах, 80% в работах и услугах», — доложил министр энергетики.

Отдельное внимание уделяется расширению участия казахстанских компаний в закупках ТШО, KPO и NCOC. По итогам состоявшихся в октябре 2026 года отраслевого форума и Дней открытых дверей подписаны 10 меморандумов о дальнейшем сотрудничестве и 27 контрактов с отечественными производителями. По итогам 2025 года общий объем закупок товаров, работ и услуг трех крупных нефтегазовых операторов составил 2,8 трлн теңге, увеличившись на 4% по сравнению с предыдущим годом.

Еще один механизм стимулирования спроса на отечественную продукцию – долгосрочные и офтейк-контракты. С начала 2026 года недропользователи заключили 75 долгосрочных договоров с казахстанскими производителями на 79,7 млрд теңге. Кроме того, нацкомпанией «ҚазМұнайГаз» заключено 42 офтейк-контракта на 668,9 млн теңге. Это позволяет предприятиям получать гарантированный спрос на продукцию и планировать расширение производственных мощностей, добавил министр.