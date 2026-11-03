Бектенов представил нового заместителя премьера - министра транспорта

Правительство
Айман Аманжолова
корреспондент

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов представил коллективу Министерства транспорта нового заместителя премьер-министра – министра транспорта Асел Жанасову, назначенную на данную должность соответствующим Указом Главы государства, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Правительство

Фото: t.me/KZgovernment

Руководитель Правительства поблагодарил Нурлана Сауранбаева за внесенный вклад в развитие транспортной отрасли страны и отметил значительный опыт работы Асел Жанасовой. В разные годы она возглавляла холдинг «Зерде» и АО «Казпочта», занимала должности вице-министра торговли и интеграции, советника Президента, заместителя Руководителя Администрации Президента.

Олжас Бектенов подчеркнул, что перед отраслью стоят масштабные задачи, обозначенные Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

«Следующий год объявлен Президентом Годом масштабного строительства, в том числе в части транспортной инфраструктуры. Задачи ясны. С учетом географического положения страны надо максимально использовать потенциал. В следующем году запланирована сдача крупных проектов по всем направлениям транспортной отрасли. Необходимо обеспечить качественную и своевременную реализацию», - отметил руководитель Правительства.

В числе ключевых приоритетов Министерства транспорта обозначены обеспечение высокого качества строительства автомобильных дорог местного и республиканского значений, развитие придорожной инфраструктуры, завершение в 2027 году реконструкции автомобильных пунктов пропуска и в целом укрепление позиций Казахстана как ключевого транспортно-логистического хаба Евразии.

#Казахстан #Правительство #Бектенов

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