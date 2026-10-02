Бектенов принял участие в заседании Евразийского межправсовета в Минске

Под председательством Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в Минске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках работы ЕМПС Президент Беларуси Александр Лукашенко провел коллективную встречу с главами делегаций стран-участниц и государств-наблюдателей Евразийского экономического союза, а также председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Заседание ЕМПС традиционно прошло в узком и расширенном составах. Внимание уделено достижению задач, поставленных главами государств-членов ЕАЭС на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«В период председательства Республики Казахстан в органах Евразийского экономического союза мы исходим из необходимости последовательной реализации ключевых задач, обозначенных Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым в своем обращении к главам государств-членов. Нам предстоит рассмотреть ряд вопросов, касающихся внешней торговли ЕАЭС, транспортной связанности государств, а также отдельные вопросы, инициированные государствами-членами. Данные направления имеют важное значение для развития национальных экономик и повышения их конкурентоспособности. Рассчитываю, что итоги сегодняшней работы будут способствовать дальнейшему достижению целей и решению тех задач, которые стоят перед нашим Советом», — отметил Олжас Бектенов.

В узком формате состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов, в том числе обсужден перечень приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов в сфере транспорта и других направлениях сотрудничества.

В расширенном составе рассмотрены совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса и балансы спроса и предложения на 2026-2027 годы, результаты реализации основных направлений промышленного сотрудничества и состояние взаимной торговли между государствами-членами ЕАЭС. Заслушаны текущие результаты развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска. Внимание уделено вопросам функционирования общего электроэнергетического рынка, взаимодействия в области таможенного администрирования.

Премьер-министр Казахстана подчеркнул важность совместной работы по поддержанию инвестиционной и производственной активности, расширению экономической кооперации и формированию новых источников роста. По итогам первого полугодия 2026 года валовый внутренний продукт ЕАЭС вырос на 1,1% к аналогичному периоду прошлого года. В январе-июне текущего года инвестиции в основной капитал в текущих ценах увеличились на 17% и достигли $244,5 млрд.

Одним из ключевых факторов развития взаимной торговли обозначена реализация транзитного потенциала Союза. Олжас Бектенов подчеркнул важность цифровой трансформации транспортной отрасли и формирования полноценной экосистемы цифровых транспортных коридоров Союза.

В Казахстане единое окно логистики Smart Cargo обеспечивает электронное сопровождение грузов и обмен данными между государственными органами и бизнесом. Для прогнозирования грузопотоков и моделирования маршрутной сети применяется платформа Echelon Alpha, для бесконтактной диагностики подвижного состава – система KinetiX. За последние пять лет валовая продукция транспортного сектора Казахстана выросла в три раза, превысив 14 трлн теңге.

По итогам первого полугодия 2026 года объем промышленной продукции в ЕАЭС составил $938,6 млрд. В обрабатывающем секторе выпуск достиг $630,9 млрд. Премьер-министр отметил важность усиления реализации Основных направлений промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС до 2030 года, акцентировав внимание на совместных проектах, формировании новых цепочек добавленной стоимости и повышении конкурентоспособности производственных комплексов государств-членов.

Одним из практических инструментов экономической интеграции является система складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию. Вступившее в силу в июне текущего года соглашение позволяет использовать аграрную продукцию в качестве залога и привлекать финансирование под зерно и другие виды сельхозтоваров. Евразийской экономической комиссией совместно с государствами-членами будет обеспечено полноценное практическое применение данного механизма.

По итогам заседания подписан ряд документов в торговой, энергетической, промышленной сферах и др., а также Меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и Евразийским фондом стабилизации и развития.

Следующее заседание состоится в декабре в Москве (Российская Федерация).