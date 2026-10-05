Бектенов провел совещание по развитию атомной промышленности

Премьер подчеркнул важность развития атомной энергетики для обеспечения долгосрочного и устойчивого развития экономики страны

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по вопросам исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева в области развития атомной промышленности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Внимание уделено проводимой работе по изучению новых перспективных урановых участков, геологоразведке и увеличению минерально-сырьевой базы в рамках Стратегии развития атомной отрасли Республики Казахстан до 2050 года.

Рассмотрены планы Национальной атомной компании «Казатомпром» по дальнейшему проведению масштабных геологоразведочных работ.

Премьер-министр подчеркнул важность развития атомной энергетики для обеспечения долгосрочного и устойчивого развития экономики страны. Ответственным государственным органам и организациям дан ряд поручений по дальнейшему развитию промышленного потенциала и наращиванию национальных экономических выгод от освоения месторождений.