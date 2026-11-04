Бектенов провел заседание Совета директоров «Самрук-Қазына»

Правительство
Айман Аманжолова
корреспондент

Совет директоров АО «Самрук-Қазына» рассмотрел итоги деятельности Фонда за 9 месяцев 2026 года, включая основные финансовые и производственные показатели, меры по поддержке отечественных товаропроизводителей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Правительство

Фото: t.me/KZgovernment

Внимание уделено задачам, поставленным Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», по обеспечению своевременной реализации крупных инвестиционных проектов.

Председатель правления Фонда Нурлан Жакупов доложил об увеличении выручки за отчетный период на 13%, чистой прибыли – на 19%. План по ключевым производственным показателям выполнен.

Совет директоров заслушал информацию о ходе реализации 69 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью 43,8 трлн теңге. Наибольший объем инвестиций приходится на нефтегазовую промышленность, нефтегазохимию и традиционную генерацию, также охвачены направления развития газотранспортной и энергетической инфраструктуры, транспорта и коммуникаций и др. На сегодняшний день по 44 проектам ведутся строительно-монтажные работы, остальные - на разных стадиях реализации.

Среди ключевых запущенных проектов Фонда назван запуск в октябре т.г. волоконно-оптической линии связи между Казахстаном и Азербайджаном протяженностью 380 км, направленный на расширение возможностей международного обмена данными и укрепление цифровой связанности двух стран. Отмечено также дебютное размещение юаневых облигаций Фондом на сумму 3 млрд юаней на Гонконгской фондовой бирже и Международной бирже «Астана». Данный шаг обеспечит расширение доступа к международным рынкам капитала и даст импульс привлечению дополнительных инвестиций в экономику страны. Важным этапом развития транспортного потенциала является запуск движения по новой железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал. В октябре т.г. по маршруту был отправлен первый грузовой поезд с казахстанским углем в Узбекистан. Ввод магистрали позволит существенно расширить пропускные способности железнодорожной сети, нарастить объемы грузоперевозок и сформировать дополнительные экспортные маршруты для экспорта казахстанской продукции в страны Центральной Азии.

В рамках работы по поддержке отечественных производителей объем закупок Фонда у казахстанских компаний за 9 месяцев составил порядка 1,4 трлн теңге, что на 45% больше аналогичного периода прошлого года. Объем офтейк-контрактов за отчетный период составил 73 млрд теңге.

Кроме того, продолжается строительство новых соцобъектов. В 2027-2028 годах планируется завершить ряд крупных медицинских объектов в Астане, Туркестане и Петропавловске, а также реализовать проекты в сфере инклюзивного спорта, реабилитации, образования и культуры.

По итогам заседания Премьер-министр подверг критике руководство Фонда и дочерних компаний за допущенные факты срыва сроков реализации инвестиционных проектов и поручил усилить контроль за соблюдением установленных сроков, а также продолжить работу по увеличению доли местного содержания в закупаемых товарах, работах и услугах в рамках их реализации. Кроме того, поручено взять на усиленный контроль своевременный ввод в эксплуатацию реализуемых проектов, в том числе по запуску генерирующих мощностей в Туркестане, Кызылорде, Алматы и Экибастузе, строительству газоперерабатывающих заводов.

 

#Правительство #Бектенов #СамрукКазына

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