Бектенов проверил ход модернизации инфраструктуры в Балхаше

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Карагандинскую область прибыл в город Балхаш, где ознакомился с ходом исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по социально-экономическому развитию моногорода, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства РК

Карагандинская область, в том числе город Балхаш, является одним из крупнейших промышленных центров страны, основу экономики которого составляет горно-металлургический комплекс. Наряду с модернизацией базовых производств последовательно ведется диверсификация экономики за счет развития новых направлений, малого и среднего бизнеса, туризма.

Параллельно с укреплением индустриального потенциала внимание уделяется повышению качества жизни граждан: на развитие социальной сферы Карагандинской области в 2026 году направлено 432 млрд теңге. Из них 298 млрд теңге – на образование, 63 млрд теңге – культуру и спорт, 55 млрд теңге – социальное обеспечение и 15,7 млрд теңге – здравоохранение.

По прибытию в регион Премьер-министру представили результаты модернизации аэропорта и проводимой работы по повышению качества автомобильных дорог.

Первый заместитель акима Карагандинской области Азамат Тайжанов доложил, что завершены работы по реконструкции автодорог «Қарағанды – Балқаш» протяженностью 363 км и «Қарағанды – Қарқаралы» протяженностью 200 км. Продолжается реконструкция трассы «Қарағанды – Жезқазған» протяженностью 457 км. Всего в регионе ремонтными работами охвачено 643 км автодорог, на эти цели направлено 61,3 млрд теңге. В ближайшие три года планируется охватить ремонтом 875 км автодорог, что к 2029 году увеличит долю автодорог в нормативном состоянии до 97%.

На поднимаемые руководителем Правительства вопросы в акимате доложили, что Национальным центром качества дорожных активов отобрана 1071 проба дорожно-строительных материалов, из них соответствует нормативам 81% проб. Ведутся работы по устранению выявленных 155 несоответствий. Кроме того, установленными 7 автоматизированными станциями измерения вынесено 1859 предписаний по автодорогам республиканского и областного значений. В ближайшие два года планируется установка в регионе еще 12 единиц АСИ.

Премьер-министр дал поручения Министерству промышленности и строительства и акиматам по усилению работ.

«Президент неоднократно поднимает вопрос модернизации инфраструктуры в регионах и особенно – качества дорог. Центром выделяются необходимые средства. На местах нужно усилить контроль за целевым расходованием. Дороги внутри страны и международного значения должны отвечать всем стандартам качества. Акимату необходимо контролировать работы на своей территории. Большинство жалоб граждан касаются именно внутренних дорог. Возьмите на жесткий контроль», — подчеркнул Премьер-министр.

В Казахстане в текущем году строительством, реконструкцией и ремонтом охвачено более 11 тыс. км дорог. Всего за последние 7 лет в стране построено и отремонтировано 36,3 тыс. км автодорог.

Кроме того, Олжас Бектенов ознакомился с результатами комплексной модернизации аэропорта г. Балхаша, построенного в 1967 году. Проект реализован во исполнение поручений Главы государства по обновлению инфраструктурных объектов, развитию внутренних авиамаршрутов и повышению транспортной доступности туристических территорий. Финансирование обеспечено в том числе за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов, на эти цели из Специального государственного фонда было выделено 946 млн теңге.

В рамках модернизации реконструированы рулежная дорожка и перрон. Длина взлетно-посадочной полосы составляет 2,5 тыс. м, ширина – 42 м. Обновлено здание аэровокзала с сохранением его исторического архитектурного облика, площадь терминала увеличена с 1,8 тыс. до 2,7 тыс. м2. Пропускная способность аэропорта выросла с 60 до 80 пассажиров в час. Для обеспечения высокой надежности и безопасности полетов приобретено 11 единиц новой спецтехники и современное оборудование. На сегодняшний день инфраструктура аэропорта полностью соответствует стандартам ИКАО.

Балхаш обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития туризма. В целях повышения привлекательности города последовательно обновляется транспортная и инженерная инфраструктура. В летний сезон с учетом повышенного спроса действовали субсидируемые авиарейсы Астана – Балхаш и Алматы – Балхаш пять раз в неделю. Дополнительно запущен железнодорожный состав по маршруту Караганда – Балхаш. По итогам летнего сезона 2026 года Балхаш посетили порядка 200 тыс. туристов, что на 18,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доходы от туристской деятельности превысили 4 млрд теңге.

Реализуемые инфраструктурные проекты создают дополнительные условия для развития экономики региона.