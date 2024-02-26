Бектенов проверил темпы модернизации ТЭЦ в ЗКО

Поездки, Энергетика, Правительство
96
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глава Кабмина поручил руководству региона держать на особом контроле обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов.

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр РК Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область посетил ряд объектов коммунально-энергетического сектора Уральска, где ознакомился с темпами модернизации инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

В ходе поездки глава Кабмина посетил предприятие водоснабжения и водоотведения «Батыс Су Арнасы», функционирующее с 1961 года. Основным источником питьевого водоснабжения города Уральска является река Жайык и подземные источники. премьер-министру доложили, что в 2023 году завершено строительство 6 водозаборных скважин. Вместе с тем существующее водоочистное сооружение имеет высокую изношенность.

Олжас Бектенов обратил внимание руководства региона на поступающие жалобы от жителей по причине дефицита питьевой воды, особенно в летнее время, и поручил до конца года завершить разработку ПСД по реконструкции водоочистного сооружения с увеличением его производительности до 50 тыс. кубометров в сутки. Правительством будет обеспечено необходимое содействие.

Отдельно ряд поручений был дан по ускорению модернизации сетей водоснабжения (износ – 60,5%), водоотведения (износ – 61,3%), а также реконструкции канализационно-насосных станций.

Кроме того, премьер ознакомился с текущей ситуацией на предприятии по производству электрической и тепловой энергии АО «Жайыктеплоэнерго», находящемся в красной зоне риска. Во время посещения Олжас Бектенов осмотрел главную диспетчерскую, турбинный зал и котельную.

На сегодня на предприятии завершен ремонт трех котлоагрегатов (№2,4,9) и турбины, отремонтировано также 16,5 км теплосетей. Кроме того, начата разработка проекта поэтапной замены трех энергетических котлов и турбины №3. Данные меры нацелены на увеличение надежности всей станции.

- Как отметил глава государства, обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов – одна из базовых функций правительства и акиматов. По республике изношенность ТЭЦ достигает 66%, а в Уральске доходит до 86%. Как будет готова проектно-сметная документация, акимат должен внести соответствующую заявку. Будем рассматривать и поэтапно решать, — отметил Олжас Бектенов.

Главе правительства также доложили о проводимой работе по повышению производства товарного газа и ходе газификации региона.

Кроме того, с учетом продолжающегося отопительного сезона премьер-министр поручил руководству региона держать на особом контроле обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов.

#ЗКО #проверка #модернизация #ТЭЦ #визит #Бектенов #премьер

Популярное

Все
В Риддере предприятие наладило переработку отходов фермы в почвенные смеси
Впервые за годы независимости в Национальной академии наук при Президенте РК создан Совет молодых ученых
Международный турнир Burabay ICE 2024 прошел в Бурабайской курортной зоне
Дать новый импульс экономике региона
Как платить налоги при сдаче в аренду жилья в 2024 году?
Наилучшее время
Производить или закупать?
Накопить и использовать
До ЗАГСа – в поликлинику
Новый строящийся канал региона Иртыш – Успенка продолжает числиться в списке долгостроев
Очередной скандал разгорелся вокруг ремонта Костанайской областной детской больницы
С начала текущего года в Казахстане началась дактилоскопическая регистрация
Дочь за отца…
Более 700 сообщений поступило на мобильное приложение против буллинга от пользователей из ЗКО
Солнечные, ветряные, маневренные…
500 тысяч путешественников в год
Финансовый ликбез
А дорога серою лентою вьется
Инклюзивное и качественное развитие
Устойчиво и надежно
Академия наук: миссия выполнима
Какого цвета «честный» мед?
Фильм о легендарном полководце Жалантос Бахадуре сняли в Узбекистане
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Доверие основывается на справедливости
О точечной застройке и лазейках в законе
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Как попасть к узкому специалисту без направления терапевта, рассказали в Минздраве
По вопросам электоральной системы
Давайте по-доброму
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Не надо бояться психолога
Килиан Мбаппе подписал пятилетний контракт с мадридским «Реалом»
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Кто говорит? Вор!
Масштабное волонтёрское движение началось с шерстяного носка
Сберечь Кольсай для потомков
Закрывать глаза на лудоманию нельзя
Когда мороз не помеха
Владельцу пасеки грозит уголовная ответственность за незаконную охоту на соболей
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Ответственность перед предками и потомками
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее

Читайте также

Токаев побеседовал с работниками корпорации «Восток-Молоко»
Токаев подарил автобус Центру настольного тенниса
Президент посетил легкоатлетический центр «Ольга Рыпакова»
Касым-Жомарт Токаев ознакомился с «Мастерской Лу Баня»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]