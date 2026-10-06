Бектенов установил дедлайн для цифровой инвентаризации энергообъектов

Это позволит более оперативно исключать аварийность и повысит надежность работы энергообъектов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов уделил внимание необходимости повышения уровня цифровизации энергосистемы и надежности работы энергообъектов, сообщает Kazpravda.kz

Отмечено, что новые проекты призваны решить задачи внедрения в отрасли сквозной телеметрии, интегрированных данных и аналитических инструментов.

«Энергосистема должна перейти к управлению на основе прогнозных цифровых алгоритмов. Это позволит более оперативно реагировать на различные ситуации, исключить аварийность и повысить надежность работы энергообъектов», — подчеркнул руководитель Правительства.

В этой связи Министерству энергетики поручено обеспечить интеграцию ключевых объектов и информационных систем отрасли в единый цифровой контур, с выводом данных в Energy Command Center.

Также ведомство проведет до конца текущего года цифровую инвентаризацию ключевых объектов и утвердит единые требования к составу, качеству и передаче отраслевых данных.