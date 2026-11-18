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В настоящее время правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия в отношении отдельных должностных лиц.

«Все обстоятельства устанавливаются в рамках проводимого расследования. Ситуация находится на контроле Главы государства. Компетентным органам предстоит обеспечить объективное и всестороннее расследование в строгом соответствии с законодательством. На данном этапе речь идет о конкретном случае, который не дает оснований ставить под сомнение деятельность всей группы компаний Фонда. В ближайшее время будет назначен новый председатель правления АО «Самрук-Қазына». При этом будет обеспечена полная преемственность управления и непрерывность деятельности Фонда. Все компании группы продолжают работу в штатном режимеБектенов: Все компании «Самрук-Казына» работают в штатном режиме», - говорится в его заявлении.

По его словам, стратегия развития Фонда остается неизменной. Реализация инвестиционных и инфраструктурных проектов будет продолжена в соответствии с утвержденными планами. Все финансовые, договорные и долговые обязательства перед инвесторами, кредиторами, банками и международными финансовыми институтами будут исполняться своевременно и в полном объеме, заверил Олжас Бектенов.

Вместе с тем, продолжил он, произошедшее требует принятия системных мер по дальнейшему укреплению корпоративного управления и предупреждению коррупционных рисков.

«Как Председатель Совета директоров Фонда считаю необходимым усилить роль советов директоров Фонда и его дочерних организаций, а также действующих при них профильных комитетов, прежде всего комитетов по аудиту и управлению рисками. Будут пересмотрены и усилены механизмы внутреннего контроля, комплаенса и внутреннего аудита. Особое внимание будет уделено предупреждению коррупционных правонарушений, выявлению конфликтов интересов, повышению прозрачности принимаемых решений и персональной ответственности руководителей. Наша задача заключается не только в реагировании на конкретные нарушения, но прежде всего в создании эффективной системы, исключающей условия для их повторения. Правительство Республики Казахстан подтверждает неизменность стратегического курса Фонда, приверженность принципам стабильности, прозрачности и ответственного партнерства. Казахстан остается надежным партнером для международного инвестиционного и финансового сообщества. Мы высоко ценим доверие наших инвесторов и кредиторов и намерены продолжать долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество», - добавил он.

Как сообщалось ранее, 11 ноября 2026 года Службой по противодействию коррупции КНБ РК задержаны председатели правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов и АО «НК «КТЖ» Елжас Отыншиев.