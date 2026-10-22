Бектенов выступил на IX Kazakhstan Global Investment Roundtable

Инвестиции

В этом году мероприятие проходит в Шымкенте. На площадке KGIR-2026 собрались свыше 500 инвесторов и представителей бизнеса из более чем 40 стран

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр РК Олжас Бектенов принял участие в IX Kazakhstan Global Investment Roundtable (Казахстанский круглый стол по глобальным инвестициям), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Перед началом пленарной сессии Олжас Бектенов ознакомился с рядом проектов, реализуемых совместно с иностранными партнерами в обрабатывающей промышленности, АПК, энергетике и др. Среди них: строительство ветроэлектростанции Masdar в Жамбылской области, объекты ВИЭ China Energy в Карагандинской и Туркестанской областях, завод безалкогольных напитков Carlsberg Group в Алматинской области и проекты Alatau City. Отдельное внимание уделено размещенным в Шымкенте проектам по строительству тепличного комплекса Alsera и завода QazAlPack.

Открывая работу пленарной сессии на тему «От стабильности к росту: новый инвестиционный цикл Казахстана», Премьер-министр проинформировал бизнес-сообщество о широких инвестиционных возможностях, созданных и активно развивающихся по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева.

«Мы уделяем особое внимание налаживанию прямого диалога с международным бизнес-сообществом. В прошлом году ВВП страны превысил $300 млрд при росте на 6,5%. За годы независимости Казахстан привлек почти полтриллиона долларов прямых иностранных инвестиций. Только за последние 5 лет привлечено более $100 млрд. Убежден, у Казахстана есть все основания для уверенного движения вперед. Принципиальное значение для нас имеет качественное обновление экономики за счет внедрения передовых технологий, создания новых производств и глубокой переработки сырья. Эти стратегические приоритеты заложены в обновленной Концепции инвестиционной политики до 2030 года. Казахстан остается открытой и предсказуемой страной для долгосрочных инвестиций», — подчеркнул Олжас Бектенов и пригласил инвесторов принять активное участие в реализации таких амбициозных проектов как «Долина ЦОДов» в Екібастұз и строительство высокотехнологичного города Alatau City, а также иных инициатив, открывающих новые горизонты для взаимовыгодного сотрудничества.

Среди приоритетных для реализации инвестиционных проектов направлений названы обрабатывающая и химическая промышленность, производство продуктов питания и транспортное машиностроение, АПК и агропереработка, цифровизация и развитие IT-инфраструктуры, строительство высокотехнологичных городов.

В Казахстане для инвесторов созданы максимально благоприятные условия: в едином центре Kazakhstan Investment House предусматривается более 100 видов экспортной и промышленной поддержки, внедряется специальный визовый режим Altyn visa, имеется возможность применения норм английского права на базе Международного финансового центра «Астана», работают механизмы защиты прав инвесторов на уровне Генеральной прокуратуры, сопровождение инвестпроектов осуществляется Советом при Правительстве. Инвестиционная привлекательность также подтверждается международными рейтингами. Ведущие агентства сохраняют за страной инвестиционный уровень. S&P впервые за десятилетие повысило суверенный рейтинг Казахстана до «BBB» со стабильным прогнозом. В Global Investment Risk and Resilience Index страна поднялась на 17 позиций, заняв 53-е место.

Руководитель Правительства подчеркнул, что ведущие зарубежные компании продолжают выбирать Казахстан для своих новых проектов. Об этом свидетельствуют успешно реализуемые инициативы. К примеру, Stadler Rail наладила выпуск пассажирских вагонов нового поколения в Астане, Carlsberg Group уже открыла современное производство напитков, Harvest Agro Holding формирует крупный агроиндустриальный кластер, Mars создает производство кормов для домашних животных, а Air Liquide развивает водородную промышленность.

В ходе пленарной сессии также выступили аким Шымкента Габит Сыздыкбеков, президент и главный исполнительный директор The Boeing Company Келли Ортберг, президент Исламского банка развития, председатель Группы Исламского банка развития Мухаммад Сулейман Аль-Джассер, главный исполнительный директор Masdar Мохамед Джамиль Аль-Рамахи, президент Sarens Kazakhstan Лудо Антон Саренс, главный исполнительный директор Lasselsberger Group Йозеф Ласселсбергер.

#компании #Бектенов #инвесторы

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