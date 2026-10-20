Бектенов выступил на заседании Совета глав правительств стран ШОС

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в Душанбе принял участие в коллективной встрече Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с главами делегаций государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и заседаниях Совета глав Правительств стран ШОС в узком и расширенном форматах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина 

Фото: пресс-служба правительства РК

В работе заседания Совета ШОС приняли участие руководители и представители правительств Беларуси, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также в расширенном составе участвовали представители Монголии и Туркменистана в качестве гостей председательствующей страны, руководители постоянно действующих органов и общественных организаций ШОС.

В узком составе состоялся обмен мнениями по вопросам развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в рамках совершенствования деятельности ШОС. Подчеркнуто, что масштабы экономик стран ШОС, географическая сопряженность и взаимодополняемость производственных возможностей позволяют ставить более амбициозные задачи. Внимание уделено формированию устойчивых производственных цепочек, запуску совместных индустриальных проектов, укреплению транспортной взаимосвязанности. Казахстанской стороной подняты вопросы энергетической и водной безопасности, включая реализацию Стратегии развития энергетического сотрудничества до 2030 года и создание Центра анализа водных проблем ШОС. 

На заседании СГП ШОС в расширенном формате рассмотрены вопросы дальнейшего развития экономического и гуманитарного сотрудничества, в том числе с использованием потенциала международных партнеров. Заслушан доклад о деятельности Делового совета и Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества за 2025–2026 годы.

Отмечено, что ШОС утвердилась в качестве авторитетной международной структуры, обладающей значительным экономическим, человеческим и ресурсным потенциалом. В условиях стремительно меняющейся международной обстановки особое значение приобретает способность государств своевременно адаптироваться к новым реалиям.

«Казахстан под руководством Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева реализует комплексную программу политической и экономической модернизации страны. В июле этого года вступила в силу новая Конституция, направленная на построение Справедливого и Сильного Казахстана. Поступательное развитие каждого из наших государств укрепляет потенциал всей Шанхайской Организации. Масштаб экономических возможностей ШОС трудно переоценить. Наш регион представляет собой один из ключевых узлов мировой экономики, охватывающий крупнейшие производственные, энергетические, продовольственные и потребительские рынки. Уверен, что объединение усилий наших стран позволит придать дополнительный импульс дальнейшему расширению торгово-экономических связей», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр Казахстана в своем выступлении остановился на практических мерах по расширению взаимной торговли, развитию транспортно-логистической инфраструктуры, цифровой взаимосвязанности и внедрении технологий искусственного интеллекта.

В рамках торгово-экономического взаимодействия отмечена важность дальнейшего устранения барьеров и упрощения торговых процедур. Казахстан, будучи председателем Специальной рабочей группы ШОС, проводит планомерную работу по повышению прозрачности, цифровизации и унификации всех процессов. Важным направлением является реализация договоренностей по расширению использования национальных валют во взаиморасчетах: их доля в трансграничных платежах РК с государствами – членами ШОС уже достигает почти 70%.

В области транспортной взаимосвязанности Казахстан предложил наладить системный диалог по интеграции инициативы «Один пояс, один путь» с действующими и перспективными транспортными коридорами региона, а также определить основные ориентиры формирования единой транспортной системы в Стратегии транспортной взаимосвязанности до 2035 года. В рамках реализации Плана действий по развитию портов и логистических центров ШОС до 2030 года предложено активизировать совместную работу по модернизации морских и сухих портов, увеличению их пропускной способности. Одной из площадок для практической кооперации может стать Транскаспийский международный транспортный маршрут, объем перевозок по которому планируется довести до 10 млн тонн в год.

В сфере цифровизации обсуждены перспективы расширения сотрудничества в области искусственного интеллекта и обмена технологическими решениями. Обозначен опыт Казахстана в развитии цифровой экономики. 

«Реализуя стратегию Digital Qazaqstan, мы взяли курс на формирование передовой цифровой экономики и регионального хаба ИИ. Только за последние 5 лет наш экспорт IT-услуг вырос в 34 раза и достиг $1,1 млрд. Это внушительные цифры, отражающие растущую конкурентоспособность казахстанских цифровых решений. Мы полны решимости поддерживать эти результаты и далее предлагать свои услуги в качестве цифрового хаба на пространстве ШОС», – отметил Премьер-министр Олжас Бектенов. 

Казахстан предложил задействовать потенциал Азиатско-Тихоокеанского центра цифровых решений ЭСКАТО ООН в Алматы для обмена технологиями и их масштабирования. Также озвучена инициатива по созданию Сети центров искусственного интеллекта под эгидой ШОС, направленной на объединение технологического и экспертного потенциала государств-членов.

Участники заседания подтвердили приверженность дальнейшему укреплению многостороннего сотрудничества в рамках ШОС и готовность к практической реализации согласованных решений и документов.

По итогам заседания СГП ШОС подписан ряд документов в области многостороннего торгово-экономического сотрудничества, транспортного сообщения, реализации инвестиционных проектов в сфере промышленного сотрудничества и др. Среди них – решение Совета о Концепции создания цифровой платформы Шанхайской организации сотрудничества для развития международных мультимодальных грузовых перевозок.

#ШОС #Правительство #совет #Бектенов

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