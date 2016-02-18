​Беларусь активно изучает казахстанский опыт

В своем выступлении Алихан Байменов рассказал об основных этапах проводимых реформ в сфере госслужбы Казахстана, ознакомил слушателей с соответствующими мерами, реализуемыми в рамках Плана нации «100 конкретных шагов». Он отметил важность принятия качественных управленческих решений, способствующих развитию государства, в том числе касающихся отбора наиболее достойных кадров на госслужбу, их продвижения на принципах меритократии. Также были затронуты вопросы менеджмента и административных процедур в области госуправления. Слушатели академии интересовались механизмом конкурсного отбора госслужащих, реализации антикоррупционной политики в госаппарате, внед­рением института уполномоченного по предупреждению коррупционных проступков.

В рамках визита, организованного Программой развития в Республике Беларусь, Алихан Байменов встретился с постоянным представителем ПРООН в Республике Беларусь Санакой Самарасинхой. Также прошли двусторонние встречи с руководством ряда государственных ведомств Беларуси, участники которых активно интересовались опытом Казахстана в сфере госслужбы и отмечали успешный опыт страны и высокий потенциал Регионального хаба как международной платформы для постоянного обмена знаниями и опытом.

В настоящее время участниками Регионального хаба являются 32 страны, включая государства ОЭСР, СНГ, Цент­ральной Азии и ASEAN. Беларусь является одним из учредителей и активных участников хаба. Региональный хаб в сфере государственной службы в Астане был создан как институциональная база для непрерывного обмена опытом и знаниями в сфере государственной службы для стран региона.