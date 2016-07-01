Беларусь деноминировала нацвалюту в 10 тысяч раз

Экономика
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Фото с сайта dw.com
Сегодня, 1 июля, В Беларуси произошла деноминация рубля в 10 тыс. раз. Таким образом, в обращение вводятся новые банкноты без четырех нулей, передает Kazpravda.kz.

Старые банкноты можно будет использовать до конца 2016 года наравне с новыми номиналом 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей. До 2019 года старые деньги можно будет обменять в любых отделениях банков.

Кроме этого, в обращение поступят монеты номиналом в 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 рубля. В современной истории Беларуси это происходит впервые. 

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По официальному курсу на 1 июля 1 новый белорусский рубль стоит около 50 американских центов.

Нынешняя деноминация белорусского рубля уже третья с момента объявления республикой независимости в 1991 году. В 1994 году рубль был деноминирован в 10 раз, в 2000 году – в 1000 раз.

Каждая из новых банкнот посвящена одной из областей страны (Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской) и Минску. В дизайне купюр использовались изображения памятников архитектуры и градостроительства. На аверсе монет изображен официальный герб страны, на реверсе – цифровые обозначения номиналов монет.

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