Беларусь, Казахстан и КНР – дружественные страны для россиян

Россияне считают Беларусь, Казахстан и Китай наиболее дружественными РФ странами, а наихудшие отношения, по мнению опрошенных, у страны – с США, Украиной и Германией, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Mail.ru





Среди близких и дружественных России стран Беларусь упомянули 67% опрошенных, 61% назвал Казахстан, 60% – Китай. Причем отношение к двум последним странам за год улучшилось на 8 и 6% соответственно, передает "РИА "Новости".По мнению россиян, самые плохие отношения у РФ с США (83%, в 2014 году – 77%), Украиной (66%, в 2014 году – 62%) и с Германией. Причем о недружественных отношениях с Германией в этом году высказались на 17% опрошенных больше, чем в прошлом (29% – 2015 год, 12% – 2014 год).Также Китай (60%), Беларусь (40%) и Казахстан (35%) лидируют среди стран, сотрудничество с которыми россияне считают наиболее важным для экономики РФ. Самым важным для России партнером респонденты назвали Китай (35%).Опрос прошел среди 1,5 тысячи граждан РФ от 18 лет и старше в 100 населенных пунктах. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.