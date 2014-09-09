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Беларусь привязала стоимость бензина к доллару
В Беларуси согласованы новые подходы к дальнейшему изменению розничных цен на автомобильное топливо, сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".

"Принято решение индикативной маркой топлива определить бензин АИ-92-К5-Евро и оперативно индексировать его цену в зависимости от курса доллара", – пояснили специалисты.

Предельная максимальная розничная цена на автомобильный бензин марки АИ-92-К5-Евро поступательно, в несколько этапов, будет установлена в размере, эквивалентном $1 за 1 литр. Затем стоимость данного вида бензина будет периодически индексироваться в зависимости от изменения курса белорусского рубля по отношению к доллару.

В концерне отметили, что пересмотр цен на остальные виды нефтепродуктов будет производиться при сохранении существующего ценового соотношения между бензином АИ-92-К5-Евро и другими марками топлива.

По мнению представителей "Белнефтехима", применение индексации розничных цен, в зависимости от курса доллара к белорусскому рублю, позволит сочетать государственное и рыночное регулирование цен и приблизить действующий в Беларуси механизм ценообразования на автомобильное топливо к мировой практике.

"Новый механизм даст возможность нефтеперерабатывающим заводам более оперативно реагировать на изменения стоимости нефтяного сырья, которое белорусские нефтеперерабатывающие заводы приобретают в Российской Федерации по предоплате только за валюту", – обратили внимание специалисты.

В рамках реализации принятой стратегии в Беларуси утверждены новые отпускные и розничные цены на нефтепродукты. Так, розничные цены на бензин и дизельное топливо, реализуемые через АЗС, увеличились в среднем на 4,1%.

На сегодняшний день стоимость 1 л дизельного топлива (К4) составляет Br 10 950 (ранее составляла Br 10 500), бензина АИ-95-К5 – Br 10 850 (Br10 400), АИ-92-К5 – Br10 100 (Br 9 700). Отметим, что на 9 сентября стоимость 1 белорусского рубля составляет 1,74 тенге.

Нынешнее подорожание автомобильного топлива – 3-е в этом году. Последнее повышение розничных и отпускных цен на нефтепродукты произошло 19 августа и составило в среднем 4,3%.

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