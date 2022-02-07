В конце февраля в Беларуси пройдет конституционный референдум.

Изменения и дополнения кос­нутся 83 статей. Появятся 11 новых статей и 1 новая глава. Референдум будет признан состоявшимся, если за предложенные политические реформы проголосуют более половины избирателей.

Без оглядки на зарубежье

В Послании белорусскому народу и парламенту, прозвучавшем 28 января, Президент Александр Лукашенко подчеркнул, что нынешний политический год станет «годом обновления и позитивных преобразований», и «это наполнит новым содержанием белорусскую модель развития, раскрепостит резервы во всех сферах жизни».

– До референдума по внесению изменений и дополнений в Конс­титуцию Республики Беларусь запущен обратный отсчет. Наша страна находится на пороге глобальных политических изменений: 27 февраля белорусы решат, как им жить дальше, – говорит Чрезвычайный и Полномочный Посол РБ в РК Павел Утюпин. – 25 лет назад прошел исторический референдум, определивший конституционный строй страны. С этого момента в жизни людей, общества, да и в мире произошли колоссальные изменения, настоя­тельно требующие отражения в учредительном документе государства. Позади важный этап работы – общественное обсуждение нововведений, показавший, что конструктивные предложения белорусов услышаны. Документ призван обеспечить эволюционный путь развития общества и страны в целом. В нем заключены гарантии политической преемственности, динамики экономического развития, целостности и сплоченности государства, гражданского согласия на белорусской земле.

Как отмечает Павел Утюпин, обсуждение изменений и дополнений к Основному закону показало значительно возросшую гражданскую активность.

– Оно показало осознанную гражданскую позицию и ответственность наших людей, которые в 2020 году позволили отстоять независимость и суверенитет государства, – говорит он. – Белорусы сами пишут историю своей страны. Изменения и дополнения провозглашают собственную модель народовластия, без оглядки на зарубежные «методические рекомендации». Главные изменения в конституции – усиление народовластия и фиксация наших ценностных ориентиров, среди которых историко-культурные истоки, демонстрирующие, что мы – наследники Великой Победы. В условиях новых экономических и военно-политических вызовов государство провозглашает сохранение социально-ориентированного курса, то есть не отказывается от своих обязанностей перед гражданами.

Создается высший орган народовластия – Всебелорусское народное собрание, своеобразное вече представителей различных трудовых коллективов, депутатского корпуса, общественных организаций и политических партий. По-новому соотносятся права и обязанности Президента и других ветвей власти, а также государственных институтов.

Что касается полномочий Президента, то он остается главой государства, «сильным политическим центром», сохраняющим основные функции, делегируя ряд своих прерогатив на другие уровни власти.

– Мы создаем такие преграды на пути попыток из-за рубежа манипулировать нашей политической системой, они сводят на нет усилия недоброжелателей реа­лизовать гибридную стратегию в отношении Беларуси, – считает Павел Утюпин.

Референдум по конституции не закроет вопросы политической трансформации в стране. После этого потребуется принять еще ряд законов для создания полноценной политической системы – о политических партиях, Всебелорусском народном собрании и порядке его формирования, о гражданском обществе и некоторые другие.

Формула народовластия

Особое значение для преобразования системы государственного управления Беларуси будет иметь пункт о наделении Всебелорусского народного собрания новыми полномочиями и конс­титуционным статусом. Этот политический институт будет утверждать основы внутренней и внешней политики страны, воен­ную доктрину, концепцию нацио­нальной безопасности.

– Например, во избежание повто­рения ситуации с пре­зидентскими выборами 2020 года Всебелорусское народное собрание будет иметь право рассматривать вопрос о легитимности электорального процесса, принимать решение о смещении президента с должности. При этом его решения должны стать обязательными для исполнения и могут отменять правовые акты, иные решения государственных органов и должностных лиц, – рассуждает эксперт Института мировой экономики и политики Лидия Пархомчик. – При этом основа конституционного строя страны остается прежней. В Беларуси сохраняется сильная президентская власть, хотя роли правительства и парламента будут усилены.

По мнению ее коллеги, аналитика Белорусского института стратегических исследований Аллы Веруш, Всебелорусское народное собрание и есть та уникальная формула народовластия, которую белорусы «выводили» несколько лет.

– Основной закон страны, ориен­тированный на концентрацию власти, помог нам выстоять в период становления государства. Мы накопили определенный опыт социальной и политической жизни. И все эти годы шел поиск формулы подлинного народовлас­тия, – говорит она. – Именно на это изначально и была нацелена модель нашего политического лидерства, которая считает народ своей главной опорой. Однако со временем пришло понимание того, что для результативного движения вперед необходимо своевременное обновление сис­темообразующих документов государства. Импульс многолетней большой и кропотливой работе по анализу эффективности дейст­вующей конституции придало заявление Главы государства 7 октября 2016 года, которое он сделал, выступая перед новым сос­тавом Национального собрания. Уже тогда Александр Лукашенко не исключал возможности корректировки Конституции Беларуси в соответствии с требованиями времени.

История вопроса

Идея Всебелорусского народного собрания родилась в 1996 году. Тогда в Минске прошел первый всенародный форум, в котором участвовали представители власти, бизнеса, социальной сферы, студенты из всех регионов страны. Целью собрания было подведение итогов прожитых пяти лет и обсуждение дальнейшего развития государства.

Четверть века назад этот форум еще не считался полномочным государственным органом. Однако анализ его проведения показал, что на этом представительном собрании удалось наладить полноценный диалог между властью и обществом.

Всебелорусское народное собрание впоследствии стало традиционным мероприятием, которое объединяет делегатов со всей страны с периодичностью раз в пять лет. На каждом собрании определялись ориентиры развития государства на пятилетку. Одновременно с этим выкристаллизовывалась и специфическая национальная модель развития.

В проекте Основного закона Всебелорусское народное собрание вписано в политическую систему страны. Фактически на законодательном уровне за ним закрепляются те полномочия, которые де-факто оно уже выполняло.

– Таким образом Всебелорусское народное собрание является высшим представительным органом народовластия Респуб­лики Беларусь, определяющим стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающим незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие, – говорит Алла Веруш. – По прежней конституции принятие основополагающих решений и ответственность за их последствия были возложены на плечи Президента. В новом проекте часть его полномочий делегирована остальным органам власти, существенная часть полномочий – у Всебелорусского народного собрания.

Требования к Президенту

В проекте обновленной конс­титуции прописаны и новые требования к президенту. Скорректирован его возраст: претендент на высший пост должен быть не моложе 40 лет, при этом постоянно проживать в Республике Беларусь не менее 20 лет непосредственно перед выборами.

Президент избирается сроком на пять лет, при этом одно и то же лицо не может занимать этот пост более двух сроков. Президент сможет вводить чрезвычайное положение в случае попыток мятежа, «массовых и иных» беспорядков. Всебелорусскому народному соб­ранию предоставлено право смещать президента с должности в случае систематического или грубого нарушения им конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.

По мнению экспертов, в представленном варианте новой Конс­титуции Беларуси просматриваются очертания возможного транзита власти в будущем.

– Правки, ограничивающие максимальное количество президенстких сроков для одного и того же человека до двух, означают, что Александр Лукашенко получит легальную возможность еще как минимум дважды принять участие в президентской гонке, – рассуждает Лидия Пархомчик. – Однако уже сейчас действующий глава Беларуси особый акцент делает на том, что после принятия новой конституции нельзя допустить двоевластия. Подобные опасения вполне обоснованы, учитывая размер полномочий, которые должен получить ВНС по итогам референдума.

Технически не предусмотрено препятствий, согласно которым пост президента Беларуси не может быть совмещен с постом председателя Всебелорусского народного собрания. Однако подобное решение сведет на нет целесооб­разность придания этому институт конституционного статуса. Не исключен вариант, при котором Александр Лукашенко сможет продолжить свою политическую карьеру в составе ВНС, тем самым контролируя деятельность вновь избранного президента. Однако в настоящее время эксперты отмечают, что у потенциального преемника нет конкретного лица. Именно поэтому действующий глава оставляет за собой развилку потенциальных возможностей для политического маневра.

Как уже отмечалось, порядок деятельности ВНС еще только предстоит определить. Однако судя по опросу, проведенному Институтом социологии НАН Беларуси, все же более 58% рес­пондентов поддержали необходимость изменения конституции.

– Ожидаемо белорусская оппозиция во главе со Светланой Тихановской выступает против проведения референдума и заранее не признает его результатов, – говорит Лидия Пархомчик. – В случае если поправки будут приняты, лидер оппозиционного блока фактически лишается возможности снова принять участие в президентских выборах. В новой редакции конституция предус­матривает запрет на участие в голосовании лиц, когда-либо имевших иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Представители МВД Беларуси уверяют, что предпосылок для массовых протестов в связи с предстоящим в феврале референдумом по конституции нет. Тем не менее вероятность того, что оппозиционно настроенный электорат попытается продемонстрировать свое несогласие с результатами, все же остается.

– Можно заключить, что вероят­ность успешного проведения референдума в Беларуси остается высокой, – считает эксперт ИМЭП. – Принятие новой конституции не решает всех существующих проб­лем распределения властных полномочий в стране, однако создает возможности для минимизации политических рисков.

Народная конституция

Понятно, что работа над проектом Основного закона страны затронула и другие аспекты жизни граждан, помимо политического устройства.

– Образ новой конституции сформировался не сразу. Установка главы государства заключалась в том, что именно народу Беларуси предстоит определить, каким он ее видит, – отмечает Алла Веруш. – Таким образом, специально созданная конституционная комиссия аккумулировала многочисленные инициа­тивы граждан, поступившие в ходе всенародного обсуждения изменений в Основной закон страны. Возможность внести свои предложения имел любой гражданин – как в электронном виде, так и непосредственно в ходе работы общественных приемных и диалоговых площадок.

Предложения обобщили и прописали в проекте конституции. 27 декабря 2021 года документ представили для всенародного обсуждения, в ходе которого было внесено еще около 8 тыс. предложений.

В результате 17 января 2022 года белорусы увидели окончательный проект Основного закона страны. 27 февраля им предстоит сделать исторический выбор, придя на республиканский референдум.

По словам Аллы Веруш, принципиальным требованием президента относительно предполагаемых изменений конституции было совершенствование системы управления. Идея заключалась и в том, чтобы прогрессивный мировой опыт рассматривался через призму национальных ценностей и традиций, уклада белорусского общества.

– И самое главное – все изменения должны быть исключительно в интересах народа. Поэтому в первую очередь подтвержден курс на поддержку социального государства и наиболее уязвимых категорий людей – семей с детьми, инвалидов, пожилых людей, – говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований.

По ее мнению, в новой конституции заложена страховка от недопустимых для белорусов подходов в экономике и социальной сфере. Согласно обновленному проекту Основного закона страны, государство берет на себя обязательство сохранения исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, в документе закреплено положение о том, что Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств.