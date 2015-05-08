Беларусь впервые победила США на чемпионате мира по хоккею

Фото: Алексей Куденко
Сборная Беларуси по хоккею победила США в матче группового этапа чемпионата мира-2015 в Чехии, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Лента.ру.
Встреча завершилась со счетом 5:2. Прямую трансляцию игры вел телеканал "Россия 2"
.
Первый период закончился без заброшенных шайб. Во второй двадцатиминутке белорусы трижды поразили ворота США в течение пяти минут: отличились Артур Гаврус, Артем Волков и Александр Китаров. В конце периода одну шайбу отыграл американец Брок Нельсон.
В последнем периоде белорусская сборная упрочила свое преимущество. На старте двадцатиминутки голом отметился Алексей Калюжный, после чего ответную шайбу забросил Тори Круг. Окончательный счет установил все тот же Калюжный.
Примечательно, что ворота Беларуси защищал голкипер канадского происхождения Кевин Лаланд, а тренером команды является американский специалист Дэйв Льюис. Ранее Беларусь никогда не побеждала США на чемпионатах мира по хоккею: команды сыграли между собой семь матчей, все они были выиграны американцами.
Благодаря победе белорусская команда вышла на первое место в группе А (10 очков). Второе место занимают США (9), на третьем располагается Россия (9).
Следующий матч белорусы проведут в субботу, 9 мая, против команды России.