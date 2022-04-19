"Белавиа" увеличивает количество рейсов в Казахстан

С 29 апреля белорусская авиакомпания «Белавиа» планирует увеличить количество международных рейсов из Минска в Нур-Султан и Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

Рейсы по маршруту Минск – Нур-Султан планируется увеличить с 5 до 7 рейсов в неделю, по маршруту Минск – Алматы - с 3 до 7 рейсов в неделю.

Таким образом, общее количество полетов между двумя странами достигнет 14 рейсов в неделю, отметили в МИИР.

Перевозка осуществляется на воздушных судах EMB190, EMB 170, Boeing 737.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным на сайте авиакомпании расписанием, добавили в министерстве.