"БелАЗ" раздавил авто с пятью рабочими на предприятии в Карагандинской области

Большегрузный «БелАЗ» буквально раздавил машину «УАЗ» на разрезе «Молодежный» в Карагандинской области. Двое рабочих погибли на месте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ИА Patriotnews.kz.

Одному погибшему было 40 лет, второму – 37 лет. Еще трое пассажиров «УАЗ» госпитализированы.

«Они получили множество травм, оказывается вся необходимая помощь», – сообщили врачи.

Правоохранительные органы выясняют, почему водитель габаритной машины не увидел «УАЗ» и буквально раздавил автомобиль.

«28 августа на разрезе «Молодежный» водитель «БелАЗ», по предварительным данным, при совершении маневра «поворот» допустил наезд левой частью на машину «УАЗ». В результате наезда водитель «УАЗ» и его пассажир от полученных травм скончались на месте, ещё три пассажира этой машины доставлены в медицинское учреждение», – прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи «Нарушение правил охраны труда», проводятся следственные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего.

Разрез «Молодежный» – крупнейшее угледобывающее предприятие. Принадлежит корпорации «Казахмыс».