Бельгийские студенты проявили интерес к казахстанскому проекту «Читающая нация»

В Университете Монса (UMONS) состоялась презентация казахстанского проекта «Кітап оқитын ұлт» («Читающая нация»), направленного на популяризацию чтения и укрепление интереса молодежи к знаниям, культуре и национальному наследию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на посольство Казахстана в Бельгии

Фото: Посольство РК в Бельгии

На встрече присутствовали декан факультета экономики и менеджмента Шанталь Скубо (Chantal Scoubeau), преподаватели университета, а также более 40 студентов бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Участникам представили основные цели республиканского читательского марафона и его новое направление Parasat, которое позволяет присоединиться к инициативе вне конкурсного формата.

Студентка Университета Монса Жад Шарпантье (Jade Charpentier), ранее побывавшая в Казахстане, отметила: «Инициатива, направленная на популяризацию чтения среди молодежи, помогает расширять кругозор, открывать для себя новые идеи и культуры, а также по-новому смотреть на окружающий мир».

Презентацию дополнила программа, посвященная современному Казахстану, его национальным традициям и языку. Соотечественницы Айгерим Аққұлова (Qazaq centre) и Айнур Касенова, проживающие в Монсе, рассказали о казахских обычаях и их месте в жизни общества. Особый интерес к казахскому языку проявили студенты кафедры изучения постсоветского пространства факультета устного и письменного перевода: во время интерактивного занятия они освоили распространенные слова и выражения и произнесли свои первые фразы на казахском языке. Студенты также выразили заинтересованность в дальнейшем изучении казахского языка и открытии полноценного курса на факультете.

Особый интерес вызвало выступление бельгийских студентов Анжелики и Ксавье, исполнивших на домбре два казахских кюя. Ранее они прошли шестимесячную стажировку в Алматы, где познакомились с культурой и повседневной жизнью страны и начали осваивать казахский национальный инструмент.

Презентация проекта в Университете Монса расширила его международную аудиторию и открыла для бельгийских студентов еще один путь к знакомству с Казахстаном через литературу, язык и музыку.