Бельгийский чиновник сорвал никаб с катарской принцессы

Бельгийский чиновник Жан-Мари Пир (Jean-Marie Pire) арестован после того, как сорвал никаб (мусульманский головной убор, скрывающий лицо) с катарской принцессы, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Daily Mail.

"Я сорвал с нее никаб. Знаю, что я не должен был этого делать, но и ее действия были незаконными!" – заявил Пир.

Инцидент с участием бельгийского чиновника и принцессы, имя которой не разглашается, произошел 20 августа в центре Брюсселя. К Пиру подошли три девушки, одна из которых попросила указать ей дорогу к площади Гранд-Пляс (одна из наиболее популярных достопримечательностей города). Мужчина, намекая на то, что в Бельгии действует закон, запрещающий полностью закрывать лицо, сказал женщинам, что не собирается с ними разговаривать, если не видит их лиц.

Принцесса проигнорировала сделанное ей замечание, после чего чиновник сорвал с нее никаб. Девушка обратилась в прокуратуру. В ее заявлении подчеркивалось, что вместе с головным убором Пир сорвал с нее серьги, которые расцарапали ей лицо. Жалоба была принята, при этом саму принцессу также оштрафовали на 140 евро за ношение никаба в общественном месте.

Жан-Мари Пир возглавляет службу протокола Брюсселя. Его работа предполагает частое общение с иностранными гостями и, в частности, с представителями мусульманских стран.

Запрет на ношение закрывающей лицо одежды в общественных местах действует в Бельгии с июля 2011 года. За его нарушение предусмотрен штраф в размере 140 евро или семидневное тюремное заключение. Исключение составляют религиозные праздники или культурные события – на их период ношение никабов не запрещено. Первой страной Евросоюза, которая ввела подобный запрет, стала Франция.