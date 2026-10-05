Бельгийский эксперт отметил гуманистическое значение отмены смертной казни в Казахстане

Общество
Дана Аменова
корреспондент

Полная отмена смертной казни стала значимым достижением Казахстана в защите права на жизнь. Бельгийский журналист Лотфи Амин Хашеми высоко оценил это решение, подчеркнув, что сильное правосудие сочетает твердость закона с уважением к человеку.

В Казахстане полная отмена смертной казни стала результатом последовательного курса на гуманизацию уголовного законодательства и укрепление гарантий права на жизнь.

2 января 2021 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни.

29 декабря того же года Глава государства подписал закон, полностью исключивший ее из уголовного законодательства. В 2022 году прямой запрет на смертную казнь был закреплен в Конституции, укрепив гарантии защиты человеческой жизни.

Бельгийский журналист, основатель ресурса «16mai.be» Лотфи Амин Хашеми высоко оценил гуманистический смысл отмены смертной казни в Казахстане. Он назвал это решение важной вехой в развитии правосудия, в котором сила закона сочетается с уважением к человеческой жизни.

Хашеми подчеркнул, что принятое Казахстаном решение укрепляет правовые основы защиты человека. Особую ценность этого шага он связал с принципами, которые придают правосудию справедливость и гуманность.

«Отмена смертной казни в Казахстане представляет собой важный и значимый шаг в развитии системы правосудия, основанной на защите человеческого достоинства, верховенстве права и фундаментальных правах человека» – отметил эксперт.

Сочетание гуманности и решительности он выделил как важное достоинство сильного правосудия. Хашеми отметил, что такая система необходима для безопасности, подотчетности и общественного доверия. Он подчеркнул, что защита общества и уважение к личности дополняют друг друга, сохраняя свое значение и при противодействии наиболее тяжким преступлениям:

«Сильная система правосудия должна быть способна решительно реагировать на тяжкие преступления, одновременно соблюдая основные права и достоинство каждого человека» – подчеркнул эксперт.

В выборе Казахстана Хашеми подчеркнул гуманистическую направленность правосудия и уважение к жизни каждого человека. Принятое решение укрепляет подход, при котором государство сохраняет твердость в защите общества и верность правовым принципам. Полную отмену смертной казни журналист назвал существенным изменением.

«Она отражает принцип, согласно которому правосудие может быть сильным, не прибегая к необратимым мерам, а защита общества и уважение к человеческой жизни должны оставаться основополагающими принципами верховенства права» – отметил эксперт.

Особое значение журналист придал тому, что отмена смертной казни укрепляет гуманистические основы дальнейшего развития правосудия Казахстана. Для Хашеми ценность этого решения раскрывается в сочетании твердости закона с гуманным отношением к человеку. Именно в этом он видит основу современной и устойчивой системы.

«Таким образом, отмена смертной казни является важной вехой на пути к построению современной, справедливой и устойчивой системы правосудия – системы, сочетающей твердость с гуманностью, а властные полномочия – с уважением к верховенству права» – заключил эксперт.

В оценке бельгийского журналиста подчеркивается значимость гуманистического выбора Казахстана. Полная отмена смертной казни стала важным достижением в защите права на жизнь и укреплении основ справедливого правосудия. Этот шаг укрепил правовую основу защиты общества, в которой уважение к человеческой жизни и достоинству занимает ключевое место.

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