Свежий выпуск Белорус с казахским сердцем Далелхан ШАХАНОВ

В этом врачебном заведении, где проходят лечение не только ветераны Великой Отечественной войны, но и воины-интернационалисты, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, большое значение придают патриотическому воспитанию. Ведь старые воины нуждаются не только в лекарствах, но и в добром слове. Потому в стенах госпиталя нередко устраиваются мероприятия, на которых молодежь чествует ветеранов.

В этот раз вместе с другом редакции, директором госпиталя Адильханом Абдулиным на встречу пришел чернобылец Александр Жылко. У ветерана интересная судьба. Год с небольшим назад он перенес уникальную операцию, и теперь в груди белоруса бьется сердце казаха.

Все началось два года назад, когда он работал экскаваторщиком. Тогда получили новый экскаватор с кондиционером. В жару – незаменимая штука. Но вот незадача, Александра Степановича продуло, появилась одышка. В общем, получил осложнение. Двустороннюю пневмонию быстро вылечили, но одышка осталась.

Пульмонолог в больнице объяс­нил, что с легкими все нормально, а вот сердце надо лечить, и посоветовал обратиться в Национальный научный центр кардиохирургии. Там врачи пришли к мнению, что нужна срочно операция. Сердце у Степановича не справлялось с нагрузкой, и необходимо было установить искусственный аппарат. Он, конечно, не заменит настоящего сердца, но все же поможет. Есть немало людей, живущих с таким «моторчиком», а некоторые ждут несколько лет, чтобы получить донорское сердце.

Александр Жылко ждал такой «моторчик». Но вот однажды пришло сообщение: в Южном Казахстане в аварии погиб молодой человек. Травмы оказались несовместимы с жизнью, но сердце продолжало работать. Донор подходил по группе крови, по росту и весу. В распоряжении врачей было семь часов, чтобы привезти сердце из Южно-Казахстанской области, доставили его самолетом.

Операцию сделал известный кардиохирург Юрий Пя. Четыре часа он колдовал над пациентом, операция закончилась в 3 часа ночи.

– Наркоз перенес хорошо, прос­нулся, почувствовал себя хорошо, сразу начал разговаривать с врачами, – вспоминает Александр Степанович.

Вскоре он вернулся в родное село Арнасай Аршалынского района Акмолинской области. Ведет свое хозяйство, держит коров, птицу.

– Чувствую себя хорошо, – говорит Александр Жылко. – Веду здоровый образ жизни. Стараюсь не отставать от здоровых, иногда даже обгоняю.

Чтобы быть в тонусе, развлекается с «пудовкой». Шестнадцатикилограммовая гиря помогает чувствовать себя полноценным человеком.

После операции Александр Степанович узнал, что его донором стал молодой казах, мулла из сельской местности. Сам он признается, что раньше был вспыльчивым, а сейчас успокоился. Видимо, правда, что у сердца есть память.



