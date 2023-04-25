Белоусовское месторождение: есть ли повод для беспокойства, рассказали в «Казахмысе»

«Казахмыс» готов безвозмездно передать Белоусовское месторождение новому инвестору

Вот уже несколько месяцев жители небольшого рабочего поселка Белоусовка на востоке страны тревожатся о дальнейшей судьбе местного месторождения и о том, как его ликвидация методом затопления отразится на безопасности сельчан. Глава ТОО «ВМ Мining» - дочерней компании «Казахмыса» - в интервью «Казахстанской правде» рассказал, насколько обоснованы страхи жителей и реально ли передать рудник другому инвестору.

- Жители Белоусовки взволнованы тем, что в поселке собираются ликвидировать месторождение с трехсотлетней историей. Они уверены, что его потенциал не исчерпан. Расскажите, почему ТОО «Корпорация Казахмыс» приняла такое решение?

- На самом деле на начало 2023 года на Белоусовском месторождении числятся запасы категорий А, В, С1 – в частности, свыше 4 млн тонн руды, 42 тыс. тонн меди, более 50 тыс. тонн свинца, 200 тыс. тонн цинка, свыше 1,6 тыс. тонн золота, 52 тонн серебра, и более 8 млн тонн запасов категории. Однако их невозможно отработать в силу ряда причин, главная из которых – отсутствие на месторождении запасов, готовых к выемке.

Так, к примеру, отработка надштрековых и подштрековых целиков производится в отступающем порядке при полном погашении запасов на горизонте. Запасы в межблоковых целиках в большей части раздавлены, что также усложняет задачу. По залежи №1 эксплоразведочный уклон погашен, для доработки запасов необходима проходка капитальных выработок более 1000 п.м. и проведение эксплоразведочных работ.

Не вскрыты запасы на залежах №6, 7 и 9. Для этого необходимы горно-капитальные работы на больших площадях. На некоторых залежах отработка запасов и вовсе не рентабельна из-за значительного объема горнопроходческих работ и небольшого количества запасов.

Кроме того, у нас есть расчеты, которые показывают нерентабельность извлечения имеющихся запасов из недр.

- Учитывая, что компания не готова брать на себя эти расходы, почему нельзя передать предприятие другому инвестору, как это предлагают сельчане?

- Здесь никаких проблем нет - ТОО «Корпорация Казахмыс» готова передать всё имущество ТОО «BM Mining» новому недропользователю на безвозмездной основе, который бы продолжил дальнейшую отработку Белоусовского месторождения.

- Жителей села также не на шутку возмутило, что собственник принял решение о ликвидации рудника, не оповестив об этом людей. Что вы на это скажете?

- Наша компании ТОО «BM Mining» действует в строгом соответствии с действующим законодательством. Перед тем, как принять это решение, согласно требованиям Экологического Кодекса, Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области по нашей заявке произвел скрининг воздействий намечаемой деятельности, после чего выдал заключение о необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Эта процедура включает в себя разработку проекта отчета о возможных воздействиях и его вынесение на общественные слушания с участием представителей заинтересованных госорганов и общественности, что и было сделано. Так что ни о каком протаскивании проекта «втихушку» и речи нет. Что касается места проведения встречи, то этот вопрос находится в компетенции местного акимата.

- Общественность также задается вопросом, почему на прошлогодних слушаниях говорилось о том, что рудник планируют эксплуатировать до 2029 года, а потом вдруг компания заявила о прекращении контракта на недропользование ввиду результатов дополнительных расчетов?

- Да, в 2022 году мы проводили общественные слушания по проекту «Отчёт о возможных воздействиях к Плану горных работ отработки Белоусовского месторождения», экономическая часть которого была просчитана уже после. Нерентабельность проекта подтвердили и дополнительные технико-экономические расчёты, то есть основания для такого решения вполне веские.

- Сколько налогов уплатила компания за 22 года работы на месторождении и что было сделано для рабочего поселка?

- В рамках контрактных обязательств, предприятие на ежегодной основе отчисляло деньги на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры. Так, за время нашей работы в Департамент государственных доходов по ВКО было перечислено свыше 266 млн. тенге.

- Активисты рабочего поселка уверены, что согласно закону, компания должна была заявить о прекращении контракта за три года. Так ли это?

- Срок действия контракта истек 4 декабря 2022 года. Мы действовали в рамках пункта 3 статьи 218 Кодекса РК «О недрах и недропользовании». В документе говорится, что лицо, право недропользования которого по участку добычи прекращено, обязано приступить к ликвидации последствий недропользования в срок не позднее 8 месяцев со дня окончания работ. Так что с нашей стороны никаких нарушений не было.

- Люди также опасаются за свою безопасность, так как стало известно, что месторождение попросту хотят затопить. Обоснован ли страх сельчан, что последствием этих работ может стать обрушение?

- На самом деле проведению таких работ предшествует тщательное изучение вопроса. Мы привлекли специализированную организацию, которая проводит научно-исследовательскую работу, и оценивает устойчивость земной поверхности с учетом влияния поверхностных, паводковых, грунтовых и подземных вод на горный массив при ликвидации месторождения с затоплением подземных горных выработок. С результатами оценки воздействия по выбранному варианту ликвидации любой желающий может ознакомиться в докладе, размещённом на Едином экологическом портале, как и сам проект Отчёта о возможных воздействиях.

- Какие экологические риски может нести ликвидация месторождения? Насколько реальна угроза заражения подземных вод рудными минералами?

- Как раз для того, чтобы не допустить этого, проектная организация ТОО «АБС-НС» запроектировала гидродренажные скважины, необходимые для разгрузки грунтовых вод и снижения угроз подтопления и заболачивания территорий посёлка Белоусовка. Все необходимые разрешительные документы у организации есть. К тому же, проект будет согласован со всеми госорганами в соответствии с Кодексом РК «О недрах и недропользовании».

- Правда ли, что шахту затапливают уже сейчас?

- Сейчас месторождение находится в режиме сухой консервации, в рамках которой имеющиеся водоотливные средства остаются в действии. Обеспечивается водоотлив из горных выработок и их поддержание.

– Недавно в поселке возле газозаправочной станции образовалась яма глубиной в несколько метров, в которой застрял грузовик, что не могло не напугать сельчан. Могла ли на это повлиять работа шахты?

- Независимые эксперты ТОО «Корпорация Геопроект» провели визуальное и инструментальное обследование участка ТОО «ОблГазПром», по результатам которого дано заключение, что проседание грунтов носит локальный характер и не влияет на работу шахты и жизнедеятельности поселка Белоусовка. Горные выработки располагаются на глубине от 270 метров и ниже, и не могут оказывать влияние на инженерно-геологические условия этого участка.

- Опытный гидрогеолог, сотрудник специализированного проектного института Владимир Булейко озвучил свое опасение по поводу подтопления жилого сектора в результате ликвидации месторождения. Насколько оно обоснованно?

- Мнение этого специалиста на момент высказывания не подтверждено никакими документами. Важно понимать, что для исключения подтопления и заболачивания прилегающих к реке участков и территорий предусматривается проведение берегоочистных и берегоукрепительных работ с обеспечением пропускной способности равной пиковым значениям в паводковый период.

- Еще один эксперт - экс-начальник Глубочанского «Шахтостроя» Станислав Кушнарев уверен, что со временем вода, загрязненная солями тяжелых металлов из выработок, отравит всю систему поселкового водоснабжения и распространится дальше. Что вы скажете на это?

– Образование кислоты происходит при взаимодействии определённых веществ с водой. Минералы, при воздействии на них воды, не образуют кислот. Не все виды кислот растворимы в воде. Фактически вода, проходя через горные выработки, будет аналогична химическому составу шахтных вод, которые в настоящее время откачиваются из шахты с помощью водоотлива. Согласно многолетним лабораторным данным кислоты в составе откачиваемых шахтных вод не содержатся. Проведённые гидрогеологические исследования показали, что в связи с уменьшением фильтрации в шахту, произойдет повышение уровня воды в границах водоохраной полосы реки Глубочанка. Поэтому и принято решение провести берегоочистные и берегоукрепляющие мероприятия.