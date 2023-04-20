Белые начинают и выигрывают

Российский гроссмейс­тер Ян Непомнящий, выс­тупающий в Казахстане под флагом ФИДЕ, играя белыми фигурами, нанес поражение представителю Китая Дин Лижэню. Партия завершилась на 37-м ходу, после того как спортсмен из Поднебесной ошибся на цейтноте, то есть ему не хватило отведенного времени для обдумывания ходов. Теперь счет в матче стал 4–3 в пользу Непомнящего.

– Игра на этот раз была острая, напряженная. Чувст­вовал, что у меня все в порядке, но после хода черных Cd6 реально не понимал, что делать дальше. Там было много остроатакующих линий, но я не мог их просчитать, по­этому перешел в чуть более плохую позицию. Я очень скептически относился к своей позиции, учитывая слабость своего короля. Пос­ле ходов Дина мне удалось ее стабилизировать, но игра все равно шла на три результата. И только когда я увидел, что мой король в безопасности, понял, что могу выиграть. Французская защита, которую использовал Дин – нормальный дебют, единственная особенность – он немного рискованный для белых, и белые должны «копнуть» немного глубже, испытать черных в спорных линиях, – отметил победитель этого дня на послематчевой пресс-конференции.

Гроссмейстер из Китая Дин Лижэнь также прокомментировал ход и результаты седьмой партии:

– Я полностью пропус­тил возможный ход белых в один из моментов… Потом серьезно задумался, но так и не нашел возможностей спастись. Я не так уж плохо провел эту партию, но в конце многое упустил. Полушутя, полусерьезно сказал своему ассис­тенту, что буду играть французскую защиту. Но он отнесся к моим словам серьезно, сказав, что я могу попробовать, чтобы удивить соперника.

Игра в Астане проходит чрезвычайно увлекательно – из первых семи партий вничью завершились лишь две. Непомнящий уже в третий раз вышел вперед, но надо помнить о том, что Лижэнь дважды до этого сравнивал счет.

Матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведен тай-брейк из четырех партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».