Белые шары над Вечным огнем

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Вадим МАХИН, Алматы
Ее организовали Координационный совет общественных объединений инвалидов и ветеранов войны в Афганистане и Военно-патриотический штаб «Бессмертный полк».
– Ежегодно в этот день мы вспоминаем июнь 1941 года, когда фашистская Германия вероломно, без объявления войны напала на Советский Союз, – рассказывает председатель координационного совета Мурат Абдушкуров. – Вся страна поднялась на борьбу с захватчиками. На фронт ушли более 1 миллиона 200 тысяч казахстанцев, половина из них пала смертью храбрых в боях за независимость Родины. Мы храним память о них, воспитываем молодежь на славных боевых и трудовых традициях старшего поколения.
Ветераны войны, представители общественности, воины Алматинского гарнизона и учащиеся школ города возложили цветы к Вечному огню. В небо было запущено 100 белых шаров как символ чистоты и преданности Отечеству. Над площадью звучали песни военных лет. Здесь же была организована выставка оружия и амуниции солдат времен Великой Отечественной войны. Ветераны рассказывали учащимся о боях и сражениях, в которых им пришлось участвовать, с доблестью и честью защищая Родину.

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