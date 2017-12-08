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Белый дом опубликует результаты медицинского обследования Трампа
Президент США Дональд Трамп в начале 2018 года пройдет медицинское обследование и позволит врачам обнародовать результаты, сообщает сайт Белого дома, передает Ria.ru.

Как сообщила в четверг представитель Белого дома Сара Сандерс, Трамп будет проходить медицинское обследование в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, расположенном в штате Мэриленд.

"Данные будут обнародованы после того, как это произойдет", – сообщила она.

Как сообщает телеканал, в последнее время начали возникать вопросы по поводу здоровья Трампа. В середине ноября Трамп дважды прервал свою речь в Белом доме, чтобы сделать пару глотков из бутылки, которую не сразу смог найти. Второй случай произошел в среду, когда во время выступления у американского президента, по-видимому, пересохло в горле и он невнятно произносил слова, сообщает телеканал.

"У президента пересохло в горле, только и всего", – прокомментировала ситуацию Сандерс, назвав вопросы по этому поводу "нелепыми".

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