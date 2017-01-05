фото из архива Логиновых

В книге «Снежный барс», вышедшей в Лондоне, впервые под одной обложкой собрана вся информация о редчайшем звере на планете. Редактором издания выступил английский эксперт с 50-летним стажем Дэвид Мэллон.

Пару лет назад на природоохранном форуме в Бишкеке его внимание привлек альбом Олега и Ирины Логиновых о снежном барсе в Казахстане. Объемная работа включала редкую подборку фотографий зверя в дикой природе, факты встреч с человеком, анализ состояния ареалов обитания… Тогда английский специалист и загорелся идеей выпустить универсальную работу с обзорами специалистов из разных стран.

– По просьбе британца Олег написал для книги главу об обитании ирбиса в нашей стране, а я – о снежном барсе как символе государства, – рассказала Ирина Логинова. – Всего в работе участвовали 200 авторов со всех уголков планеты.

Во весь голос

Снежный леопард, белый барс, ирбис, снежная кошка... Все это об одном звере, который до сих пор во многом остается загадкой для ученых. Логиновы первыми заговорили об угрозе его истребления после трагедии 1993 года. Даже спустя четверть века эта история вызывает содрогание. Тогда в новогоднюю ночь в зоопарке Алматы двух снежных барсов – Альчика и Доллара – отравили ядом. Альчика освежевали, бросив тушу на снегу. Доллар выжил, но заболел и через 9 месяцев погиб. Преступников так и не нашли.

– Убили именно Альчика! – с возмущением отметила Ирина. – Этого барса знала вся страна – он был героем фильма Вячеслава Белялова. После этого мы создали клуб в защиту снежного барса. Стали выпускать бюллетень. Пошла волна. В обществе заговорили о проблеме.

В переводе с древнеиранского «ирбис» – «снежная кошка». Корни этого слова берут начало в древней Парфии, где барс символизировал силу и выносливость. Ученые утверждают, что между ирбисом и леопардом примерно такая же разница, как между тигром и домашней кошкой. Леопарды – людоеды, ирбис же абсолютно неагрессивен к человеку. За всю историю наблюдений не отмечено ни одного случая нападения на пастуха или охотника. Между тем они – идеальные убийцы. Во время охоты в прыжке одним ударом ломают хребет крупному козлу.

А еще снежный барс – обладатель самого длинного и пушистого хвоста-балансира. С его помощью кошка не передвигается, а летает по скалам. На Шымбулаке как-то был случай: рабочий в стороне от стройки заметил необычный камень. Присмотрелся – на солнышке спит барс. Животное проснулось, потянулось, но как только человек сделал шаг, прыгнуло на скалу. Без разбега, легко. Рабочие потом замерили высоту – 12 м!

Писатель Максим Зверев в свое время рассказал Логиновым, как наблюдал ирбисов во время птичьего перелета. Самка вела через хребет двух подросших котят. Одна птица оказалась чуть ниже стаи, и барсенок мгновенно отреагировал – сбил галку лапой. Играючи.

– Ирбисы появляются на свет обычно в апреле-мае, – заметил Олег Логинов. – Самка два года водит своих детенышей, учит их, помогает. Эта кошка вообще относится к отдельному роду.

По горным тропам

Родной дом ирбиса, или по-научному биотоп, – высокогорье. В Казахстане это Заилийский Алатау, Западный Алтай и хребты в Катон-Карагайском районе. Наблюдать зверя в природе крайне трудно. Во-первых, он чуток, а во-вторых, зимой в горах нужна недюжинная выносливость. Долгое время был известен всего один снимок ирбиса в дикой природе, сделанный американским ученым Шаллером. Ради этого кадра и возможности проследить маршрут зверя он провел на монгольском Алтае месяц.

В 2010 году сенсационные снимки снежной кошки были сделаны в горах Джунгарского Алатау. Житель Текели Ренат Минибаев столкнулся со зверем нос к носу во время лыжной прогулки. Барс улегся на снегу и без всякой агрессии позволил снять себя на портативный фотоаппарат. Все дальнейшие снимки удивительной кошки были выполнены исключительно фотоловушками на заповедных территориях. Часть этой дорогостоящей автоматики природоохранным учреждениям передал учрежденный Логиновыми фонд Snow Leopard Fund.

Капкан и петля

Когда началось стремительное сокращение численности снежной кошки? Главные «барсятники» считают, что это произошло в период застоя и переходные 90-е. Полвека назад советская страна была главным поставщиком ирбисов для зоопарков по всему миру! Причем убить из ружья барса практически невозможно – зверь всегда замечает человека первым. А вот добыть с помощью петли или капкана – достаточно легко. Территория обитания кошки ограничена узкой полоской горного хребта, и ходит она всегда по одной и той же тропе. Достаточно просто отследить маршрут и поставить ловушку.

– По данным российского ученого Евгения Кашкарова, зачастую ирбисы становятся добычей зимующих чабанов, – рассказал Олег.

По мнению Логиновых, об эффективной защите ирбиса можно говорить только при условии серьезного расширения особо охраняемых территорий. На сегодня на национальные парки и заповедники приходится всего 3% от ареала обитания ирбиса.

– Барсов охраняют только горы, – убежден эксперт. – Катон-Карагайский национальный природный парк приводит точную численность зверя, хотя на самом деле эта цифра неизвестна. Есть горный хребет Саур, который переходит в хребет Тарбагатай, это – мост между Джунгарским Алатау и Алтаем и ареал снежного барса. Но сколько мы ни предлагали создать особо охраняемую природную территорию, проекты отклоняются.

Сегодня авторские экземпляры лондонского альбома уже доставлены в Восточный Казахстан. На днях Логиновы провели также в детско-юношеской городской библиотеке Усть-Каменогорска презентацию своей книги «Ирбис – снежный барс», изданной пять лет назад при поддержке Глобального экологического фонда. В издании собран весь фактаж о редком звере на территории Центральной Азии, в том числе уникальные фотографии.

– Снежный барс может помочь нашей стране стать еще более привлекательной для туристов, – заключили эксперты. – Для Казахстана он является также флагманским видом как символ независимого, сильного государства.