"Белый лист" сайтов с доступом даже при ЧС сформируют в Казахстане

В Казахстане планируют сформировать список интернет-ресурсов, которые не будут блокироваться при чрезвычайных ситуациях, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: primeminister.kz

«В рамках концепции «Киберщит Казахстана» уже сформирована нормативная база, установлены требования защиты для объектов электронного правительства и критически важных объектов информатизации. Информационная безопасность дальше будет совершенствоваться», – обозначил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на коллегии ведомства.

По его словам, январские события показали, что государство не должно приостанавливать работу всех сетей связи в период ЧС.

«Ряд жизненно важных объектов, государственных и частных организаций, таких как банки, электронное правительство, должны быть доступны бесперебойно в любое время. Поэтому мы формируем так называемый «белый лист» – такой нормативно-правовой акт, список интернет-ресурсов, к которым будет доступ в любое время, даже во время чрезвычайных ситуаций. Такой документ мы отрабатываем с Государственной технической службой», – сообщил министр.