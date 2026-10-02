Белый мир Актолагая

фото предоставлено туристическим информационным центром Visit Aqtobe

Мы привыкли искать чудеса света за тридевять земель. Летим за тысячи километров, чтобы увидеть знаменитые каньоны или белоснежные скалы далеких стран. И часто даже не подозреваем, что нас окружает мир, от вида которого может перехватить дыхание у самого искушенного путешественника.

Необычные природные ланд­шафты скрываются среди бескрайних степей Актюбинской области. Одно из самых впечатляю­щих мест находится в Байганинском районе. Это плато Актолагай с его белыми меловыми скалами, причудливыми формами рельефа и каньо­нами. Пейзажи здесь настолько необычны, что порой кажется, будто оказался на другой планете. Правда, чтобы увидеть их своими глазами, сначала нужно преодолеть непростой путь.

Дорога из Актобе до Актолагая составляет 446 км и занимает более восьми часов. И если до села Ебейты еще можно доехать по асфальту, то после начинается самый сложный участок марш­рута к плато, когда степные колеи постепенно сменяются бездо­рожьем. Здесь приходится снижать скорость, объезжать ухабы и выбирать наиболее проходимый путь. Для многих именно сложность маршрута становится препятствием для поездки в это удаленное место.

Впрочем, в будущем добраться до уникального природного объек­та будет проще. Как сообщили в туристическом информационном центре Visit Aqtobe, в Байганинском районе прорабатывается проект строительства пункта малой авиации в районе меловых гор. Он должен повысить транспортную доступность туристического объекта, что может сделать поездку более комфортной для туристов. Ведь после нескольких часов в пути и разбитых участков дороги впечатления от увиденного могут слегка подпортиться мыслью о предстоящем обратном маршруте. Если же часть пути можно будет преодолеть по воздуху, больше времени и сил останется на то, ради чего сюда едут, – спокойно рассмотреть и почувствовать необычную красоту Актолагая.

А посмотреть здесь действительно есть на что. Плато встречает путешественников белыми меловыми скалами, которые на солнце кажутся почти ослепительными. Массив возвышается среди степи, а его обрывы, гребни и причудливые очертания создают картину, которую трудно представить в привычном степном пространстве. Но что примечательно, в разное время суток знакомый пейзаж словно меняется на глазах. Утренний свет окрашивает вершины в мягкие желтоватые тона, дневное солнце подчеркивает белизну мела, а ближе к вечеру скалы приобретают легкий голубоватый оттенок. С изменением света Актолагай каждый раз открывается по-новому.

Впечатляет он и своими размерами: меловая гряда протянулась примерно на 90 км, а ее ширина в разных местах составляет от 5 до 10 км. Самая высокая точка – гора Нартобе – возвышается на 302 м. Именно за этот необычный вид Актолагай нередко называют инопланетным местом: белые скалы резко выделяются на фоне бескрайней степи и напоминают декорации к фантастическому фильму.

Этот ландшафт появился не случайно. Миллионы лет назад здесь плескалось древнее море. На его дне постепенно накап­ливались останки морских существ – моллюсков, морских ежей, черепах и других древних организмов, а также осадочные породы, которые со временем сформировали меловые плас­ты. В некоторых местах можно встретить и зубы акул. Благодаря тому, что следы древней жизни здесь можно увидеть буквально под ногами, местные жители называют Актолагай музеем под открытым небом.

После того как море отступило, ветер и вода продолжили менять поверхность земли. Так появились отвесные стенки, колонны, ниши, террасы и отдельные останцы. Некоторые из них со временем обрели собственные названия, настолько сильно их формы напоминают знакомые людям предметы, животных или фигуры.

Одно из самых известных мест – долина Шахматных фигур, как прозвали ее туристы. Среди белых скал можно увидеть образования, напоминающие шахматную королеву и ладью. Встречаются и другие узнаваемые силуэты – льва, верблюда, черепахи, сфинкса. Все это не рукотворные памятники, а результат многолетних природных процессов.

С этим плато связаны и местные предания. Одна из легенд рассказывает о горе Акбота – Санкибай. Согласно преданию, в ХVIII веке жил Санкибай – богатый и уважаемый человек, который владел табунами скакунов. По традиции в ту пору мужчины аула ежегодно наносили визит вежливости хану Абилкайыру. Воспользовавшись отсутствием воинов в ауле, на него напали калмыки и угнали скот. Акбота, отважная дочь Санкибая, собрала молодежь и бросилась в погоню, чтобы вернуть угнанный скот. В схватке с врагами Акбота получила тяжелое ранение в грудь, от которого вскоре умерла. Но отважная девушка успела вернуть угнанный скот в аул. Узнав о гибели дочери, Санкибай тяжело переживал утрату и решил похоронить ее на вершине горы, чтобы могилу не тревожили люди и животные. По легенде, от горя он и сам окаменел. С тех пор скала, напоминающая две слившиеся фигуры, носит название Акбота – Санкибай.

С еще одним местом Актолагая связана история Кульшара – жителя края, подвергшегося преследованиям в конце 1920-х – начале 1930-х годов. Открыто выступив против несправедливости и жес­токого обращения с местными жителями, он подвергся прес­ледованиям, был арес­тован и отправлен в ссылку. Во время этапирования ему удалось освободиться от пут и бежать. По одной из версий, в этих местах он укрылся от преследователей и вырыл пещеру в скале, откуда мог защищаться от врагов. Там же он был похоронен. Позднее одно из местных возвышений получило название Құлшара шоқысы – гора Кульшара. Второе название этой горы – Ақұшан. Расположена она к югу от села Копа Байганинского района.

Долгое время Актолагай оставался местом для тех, кто был готов преодолеть сложную дорогу ради необычных впечатлений. Сегодня туристические компании уже организуют поездки сюда, однако желающих пока не так много. Тяжелый маршрут и удаленность плато по-прежнему влияют на интерес туристов.

В Актюбинской области пос­тепенно создаются условия, которые должны сделать путешествия по региону удобнее: развиваются туристические марш­руты, готовятся новые поездки к природным достопримечательностям, появляются идеи по обустройству мест отдыха и навигации. Отдельное внимание уделяется транспортной доступности таких локаций.

Возможно, со временем Актолагай перестанет быть тайной даже для тех, кто живет всего в нескольких сотнях километров от него. А белые скалы, которые сегодня открывают для себя лишь немногие путешественники, станут одним из тех мест, которыми регион сможет по-настоящему гордиться.