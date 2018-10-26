​Белый парус мечты

...Марфуга Бектемирова родилась в 1958 году в поселке Макинка. Ее воспитывали дедушка Серик Темиров и бабушка Торгай в селе Курнекты Щучинского райо­на Кокчетавской области. Дед хорошо знал казахский фольк­лор, играл на домбре, мастерил из дерева, был авторитетом для односельчан. Девочка любила слушать предания и мифы казахского народа, научилась играть на домбре.

Литературные пристрастия определились в 12 лет, а в 14 лет восьмиклассница Щучинской казахской школы-интерната написала стихотворение «Аққуым менің, қайдасың?» («Где ты, мой лебедь?»). Позднее оно вдохновило композитора Ануара Бекжанова на создание мелодии. Песня горячо полюбилась публике, ее исполняет певец Ералхан Абишев, и композиция вошла в золотой фонд Казахского радио и телевидения.

Окончив факультет журналистики КазГУ им. аль-Фараби, Марфуга Бектемирова стала корреспондентом Валихановской районной газеты «Шалқар» Кокчетавской области. Затем работала в разных СМИ, в последние годы жизни – главным редактором республиканской газеты «Есіл». Ее творчество получило признание, она – член Союза писателей РК, лауреат республиканских премий, победительница состязания среди поэтов в честь 150-летия Абая, ее имя занесено в энциклопедию «Астана».

Ее супруг – поэт, писатель, журналист Есенгельды Суюнов вспоминает: «Мы оба горели желанием писать. Но я всегда старался оберегать Марфугу и создавать все условия, чтобы у нее была возможность творить без оглядки на какие-либо бытовые и прочие проблемы. Марфуга всегда давала прочесть свои стихи мне первым, спрашивала мое мнение. Ее стихи очень красивые, лиричные, особенные... Поэтичес­кий дар Марфуги высоко оценен мэтрами казахской литературы. На ее стихи написаны песни известными композиторами рес­публики. Она сама сочинила около 20 песен. В семейном архиве хранится значительный рукописный материал, на основе которого можно издать еще 5–6 книг».

Перу Марфуги Бектемировой принадлежат рассказы и новеллы, публицистика, переводы Анны Ахматовой. Она – автор более 10 книг, в том чис­ле «Жанары жәудір дүние», «Айдыным менің», «Ғашық жүрек», «Еңлікгүл», «Сандуғаш», «Тобылғы түн». Печаталась в журнале «Молодая гвардия», ее книга «Белый парус мечты» выпущена в Москве тиражом 10 тыс. экземпляров.

Тематика стихотворений сборника «Белый парус мечты» обширна: гражданская, философская, пейзажная, любовная. Лейтмотивом проходит классическая тема поэта и поэзии, творческого поиска. Поэтесса рассказывает о жизни девушки-поэта, женщины-поэта, для которой не писать стихи невозможно. Ярче всего тема творчества раскрыта в стихотворении «Мне судьбой отведенное время», строки из которого стали названием сборника. Лирическая героиня утверждает: «Мне судьбой отведенное время⁄Я не трачу нап­расно – пою».

В программном стихотворении «Поэзия» автор заявляет: «Ты – моя царица, ты и госпожа». Признается в любви именно песне: «Я люблю тебя, песня, ты судьбой мне дана». В душе лирической героини – очарованность стихами, когда жизнь без поэзии немыслима: «Я живу стихами каждою порой».

Автор размышляет о творческой работе Абая, Магжана, Беимбета, перед ними поэтесса преклоняется, по ним сверяет свою песенную судьбу:

В этот век я жила

И, страдая, тоскуя, любила.

Ощутив себя частью Абая,

Я пишу и пою о своем.

Многие стихотворения – о смыс­ле жизни и любви, о необык­новенной судьбе поэта. Ярко выражен пантеистический взгляд на природу. Лирическая героиня «внимает всем тайнам природы», уверена, что облака, горы, цветы трава – все это она! Марфуга пишет о родном крае, о лесах, реках и озерах Кокшетау, Зеренды, Бурабая.

В стихах переданы тончайшие грани цвета, звуки и запахи города, мелодии дождя и леса. Живописны описание «желтого осеннего попурри», степи, где «в нежности лазури шествует весна». Пейзажные зарисовки перерастают в натурфилософские стихи о неизбежности жизненного круга: «Снова будут листья,⁄Будет и предзимье.⁄ Время словно выстрел,⁄Будем мы другими…».

Мечта, сказка, земной рай, полет, царство сна, тайна – вот основные мотивы и образы лирики поэтессы. Воссоздаются сказочные и мифологические образы колыбели, колдуна, золотой рыбки, Мороза, Ер Кокше, придаю­щие метафоричность и неповторимость поэтическому слову.

В стихотворениях воссоздан любовный роман, воспетый всеми поэтессами мира. Лирическая героиня – страстная, нежная, ранимая, тонко чувствующая, любящая. Очарование, преклонение, восторг, ревность, прощание, расставание, излечение и обретение мудрости – все эти любовные мотивы заявлены в лирике. Автор признается: «Слог поэта – дар влюбленным».

...По трагическому стечению обстоятельств Марфуга Бектемирова ушла из жизни в 2013 году. Но ее поэзия живет и волнует серд­ца и души молодых читателей. В Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева прошел вечер памяти «Іңкәр жүрек» («Любящее сердце»), посвященный поэтессе. Благодарение жизни и судьбе за поэтичес­кое слово – вот завет Марфуги Бектемировой: «Ничего мне не дала другого,⁄Ты, судьба, лишь подарила Слово!»