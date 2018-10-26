Литературная гостиная
Белый парус мечты
Галина Власова, доктор филологических наук, зав. кафедрой филологии Казахстанского филиала МГУ им. М. Ломоносова
...Марфуга Бектемирова родилась в 1958 году в поселке Макинка. Ее воспитывали дедушка Серик Темиров и бабушка Торгай в селе Курнекты Щучинского района Кокчетавской области. Дед хорошо знал казахский фольклор, играл на домбре, мастерил из дерева, был авторитетом для односельчан. Девочка любила слушать предания и мифы казахского народа, научилась играть на домбре.