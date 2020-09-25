Бендер отдыхает

Харизма и обаяние

Три года жительница Петропавловска наживалась на доверчивости своих жертв и слабых моральных принципах большинства пострадавших. Полицейские подсчитали, что только за 2 года мошенница легко и непринужденно «кинула» не один десяток казахстанцев почти на 20 млн тенге.

Женщина эта выглядела представительно, а также была весьма убедительна в своих словах. Она обещала оказать содействие в получении диплома о высшем образовании или зачислении в вымышленные ускоренные группы заочного обучения. Как следует из материалов следствия, злоумышленница представлялась методистом местного вуза и «убеждала людей передать ей денежные средства для последую­щей передачи в кассу университета, заранее намереваясь не исполнять взятые на себя обязательства».

Для пущей убедительности она назначала встречи на территории альма-матер. Более того, пользуясь свободным пропускным режимом в некоторых учебных корпусах, свободно передвигалась по коридорам и усыпляла такими «экскурсиями» бдительность своих жертв. С сайта вуза скачивала бланки и давала их для заполнения попавшимся на ее удочку.

– Поначалу она обещала поступление в вуз без сдачи экзаменов и посещения университета. Говорила, что все сделает сама, надо только внести взнос в кассу бухгалтерии. При этом уверенно заявляла, что все это – на законных основаниях. Когда же жертвы говорили, что хотят оплатить взнос в кассе сами, отвечала, что сейчас касса не работает, и предлагала деньги передать ей... взамен на расписку, конечно, – рассказывает следователь СО УП города Петропавловска Камила Макина.

Именно она вела это уголовное дело на протяжении 3 месяцев, с октября прошлого года до конца января текущего. Для молодого следователя это было новым опытом. Пришлось оформить 27 томов дела по 180 страниц каждый. Перед Камилой стояла задача доказать вину мошенницы по 87 эпизодам. В суде же рассматривались 42 факта, так как с некоторыми потерпевшими мошеннице удалось примириться. К слову, преступление до недавнего времени не считалось тяжким, но в январе прошлого года в статью 190 УК РК внесли изменения, законодательно ограничив «применение примирительных процедур при совершении неоднократных уголовных правонарушений».

– При производстве следственных действий мы изъяли у нее сотовый телефон. Для полноты дела я получила санкцию суда на просмотр соцсетей, переписки и телефонных переговоров подозреваемой. Так вот, когда я открыла ее WhatsApp, то увидела, что она обманула очень много людей. И причем не только города, но и районов области. Начала отрабатывать свидетелей и потерпевших. И без помощи коллег не удалось бы так быстро завершить расследование. Пришлось трудиться даже 31 декабря, причем выезжала в отдаленные районы, – вспоминает Камила Макина. – К некоторым потерпевшим добираться приходилось порой на снегоходе. Кроме того, были потерпевшие из других областей и даже стран, они находили ее через своих родственников в Петропавловске.

Изобретательная кидала

На допросе она говорила, что идея зарабатывать на жизнь таким способом ей пришла неожиданно. Амина С., так зовут мошенницу, рассказала, что в апреле 2017 года была в гостях у родственников и услышала разговор о студентах, об образовательных курсах. И тут ее осенило, что на этом можно неплохо заработать. Тем более она всегда мечтала о работе педагога, но не сложилось. Так и не окончив учебу в вузе, она вышла замуж и родила детей. Муж перебивался случайными заработками. Говорит, бытовая неустроенность и стремление к красивой жизни вынудили ее встать на путь обмана.

Кстати, первой «кинутой» клиенткой лжеметодиста университета стала близкая знакомая! Разводила Амина довольно просто, но не без творческого подхода. Говорила жаждущим профильных корочек, что в вузе сейчас проходит набор по программе Президента, набираются ускоренные группы, в которые принимают людей с высшим образованием, желающих в течение года получить вторую специальность. А тех, кого отчислили по тем или иным причинам, убеждала в том, что курсы – их шанс все-таки получить диплом, причем законно. За свою «работу» ушлая дамочка требовала круглые суммы: с одного человека получала от 300 тыс. до 1,2 млн тенге. Хотя порой не гнушалась брать за свои услуги и 10 тыс. тенге.

Дальше – больше

Когда поток желающих стал увеличиваться, Амина поняла, что для пущей убедительности нужно придумать что-то еще. И она решила нанять себе помощницу. Найти такую не составило труда. На одном из популярных пабликов в Интернете, где размещают различные объявления, она нашла девушку, которая искала подработку. Встретившись с ней, пояснила, что якобы одна ее коллега в отпуске, другая – в декрете, и потому не справляется с объемом работы, а точнее, не успевает обзвонить всех студентов.

За вознаграждение в 5 тыс. тенге Амина дала ей задание оповестить часть студентов о зачислении. Девушка, как и большинство тех, кто с ней имел дело, конечно же, поверила. Без колеба­ний взяла список тех, кого следует обзвонить, и текст, который следует зачитать.

Неладное девушка заподозрила после звонков нескольких обеспокоенных студентов. По словам следователя Камилы Макиной, в полиции она пояснила, что тогда испугалась и просто отказалась выполнять последующие задания своей работодательницы.

Что интересно, жертвами Амины С. становились люди вполне образованные и не глупые. Так, один потерпевший из Караганды приезжал в Петропавловск как минимум 8 раз в надежде на благополучный исход дела. Мошенница кормила его обещаниями, которые конечно же не выполняла.

При этом дерзость ее поражает. Ушлая дамочка пригласила карагандинца даже на вручение диплома. Более того, предупредила о том, чтобы выпускник не забыл принарядиться, поскольку церемония будет официальной. В назначенный час выяснилось, что его никто в вузе не ждал, о таком студенте знать никто не знал, как и о существовании группы ускоренного обучения. И таких горе-выпускников несуществующих курсов было немало. Но никому в голову не приходило проверить информацию, существует ли на самом деле образовательная программа, и работает ли в этом учебном заведении сотрудница Амина.

«Кидала на деньги» мошенница и настоящих студентов. Зачем отказываться от просьбы помочь за вознаграждение исправить оценку в зачетке? Тут и придумывать ничего не надо. Как говорится, рыба сама плывет в руки. Естественно, обязательства она не выполняла. В данной ситуации возникает резонный вопрос: почему в университете никто не обратил внимание на подозрительную женщину, слоняющуюся по коридорам без пропуска? В связи с этим, поясняет Камила Макина, в вуз и отдел образования было направлено соответствующее представление об ужесточении контроля на пропускных пунктах учебных корпусов.

Впоследствии же мошенница взялась и за автовладельцев. Им она представлялась юристом, способным представлять их интересы, например, в суде. Лишенным водительских прав Амина С. сулила помощь по их возврату. Одним говорила, что может оспорить решение суда, другим – что знает «нужных» людей и решит проблему за определенную мзду. И эта сумма могла обрастать дополнительными расходами «на ускорение дела». На эту уловку попалась чета пенсионеров. В общей сложности она «надула» их почти на миллион тенге, лишив всех накоплений.

Действовала она уверенно и нагло, своей личности вовсе не скрывала. Когда жертвы обмана понимали, что их «развели» и пытались вернуть деньги, мошенница находила возможность уйти от ответственности. И это ей удавалось. Одним говорила, что у нее болеет дочь и нужны деньги на ее лечение, другим – что она умерла и сейчас женщине не до них, потому просила не беспокоить. Многие потерпевшие испытывали к ней сочувствие и потому молчали. Были и те, кто боялся обратиться в полицию, поскольку считали, что их самих обвинят в коррупции.

Неизбежный финал

Между тем лишь двое потерпевших решились восстановить справедливость. В октябре 2019 года они пришли в полицию и написали заявление, что в их отношении совершены мошеннические действия. Им были известны ее данные, и задержать «кидалу» не составило труда.

– Когда к ней домой прибыли оперуполномоченные, не сопротивлялась и на допросе сразу призналась в злодеяниях, – вспоминает Камила.

До последнего женщина на­деялась, что ей дадут условный срок. Можно посмеяться, но среди обманутых ею оставались сочувствующие. Они до самого оглашения приговора продолжали интересоваться судьбой аферистки и ее детей. Осудили Амину на 3 года 6 месяцев. Конфисковывать оказалось нечего: на ней не было зарегистрировано ни недвижимости, ни даже автомашины. На допросе заявила, что жила легко, не откладывала. Хотя были свидетели, утверждавшие, что у мошенницы было много золотых украшений... Как бы то ни было, преступница за решеткой и понесла заслуженное наказание.