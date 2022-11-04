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Общество

Бензин на 54 млн тенге незаконно вывезли из Казахстана

Сотрудники Департамента Агентства РК по финансовому мониторингу ФМ по Павлодарской области выявили факт незаконного вывоза из страны трёх вагонов-цистерн с бензином АИ-95 под видом «топливной присадки» в объеме 165 тонн, стоимостью 54 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Кроме того, 5 вагонов-цистерн с бензином марки АИ-95 объемом 280 тонн, стоимостью 89 млн тенге задержаны при попытке вывоза в Узбекистан этой же компанией.

В целом, данная компания намеревалась экспортировать в Узбекистан и Таджикистан более 100 тыс. тонн топлива на сумму 90 млн долларов США, отметили в ведомстве.

Директор компании полностью признал вину и в содеянном раскаялся.

Изъятые цистерны с бензином конфискованы и обращены в доход государства, с осужденного взыскано в доход государства стоимость ранее реализованного бензина на сумму 54 млн тенге.

Приговором суда директор ТОО признан виновным и приговорен к наказанию в виде 3 (трех) лет лишения свободы условно.

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