Бензовоз столкнулся с фурой на трассе в Костанайской области
Дорожно-транспортное происшествие случилось 5 мая вблизи поселка Семилетка Костанайского района. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на alau.kz.
36-летний костанаец, управляя автомобилем "КАМАЗ", двигался в сторону Рудного. Он допустил столкновение с ехавшим впереди грузовым автомобилем "Рено". За рулем находился 56-летний житель Федоровского района. В результате аварии водитель "КАМАЗа" с травмами был доставлен в больницу.
В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения". Назначены необходимые экспертизы.