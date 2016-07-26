Бердибеку Сапарбаеву посвятили песню в стиле рэп

Фото с сайта altaynews.kz
Парень из Актобе посвятил песню акиму области Бердибеку Сапарбаеву. Видеоролик опубликован в группе zello.aktobe в Instagram, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Diapazon.kz.
Авторы подписали видеозапись: "Прикольная песенка про нашего акима от подписчика". Ключевая фраза трека – "делай красиво, как Бердибек Сапарбаев". Имя автора не называется.
На вопрос подписчиков, где и когда можно будет скачать полную версию трека, администратор группы zello.aktobe пообещал, что ссылку для скачивания скоро опубликуют.