Бердибеку Сапарбаеву посвятили песню в стиле рэп

Общество
Айнур Курамысова
Фото с сайта altaynews.kz
Парень из Актобе посвятил песню акиму области Бердибеку Сапарбаеву. Видеоролик опубликован в группе zello.aktobe в Instagram, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Diapazon.kz.

Авторы подписали видеозапись: "Прикольная песенка про нашего акима от подписчика". Ключевая фраза трека – "делай красиво, как Бердибек Сапарбаев". Имя автора не называется.

На вопрос подписчиков, где и когда можно будет скачать полную версию трека, администратор группы zello.aktobe пообещал, что ссылку для скачивания скоро опубликуют.


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