Бердымухамедов уволил восемь местных чиновников

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов уволил руководителей восьми сельскохозяйственных районов страны за недочеты в работе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
По информации пресс-службы главы государства, причиной стали "недостатки, допущенные в работе". Чиновники, согласно указам президента, не справились с возложенными обязанностями.
Вместе с тем, на встрече с руководителями администраций, туркменский лидер распорядился перестроить деятельность местных областных и районных властей с целью повышения эффективности работы агрокомплексов.
"Руководители этрапов (районов) несут личную ответственность за результативность всех агромероприятий на вверенном им участке, включая повышение рентабельности животноводческих хозяйств", – цитирует пресс-служба поручение.
На прошедшей неделе президент также провел первое в новом году расширенное совещание правительства, в ходе которого обратил внимание присутствующих на необходимости увеличения животноводческой продукции. В этой связи глава государства объявил выговор вице-премьеру Аннагелди Язмырадову, курирующему вопросы развития сельского хозяйства "за неудовлетворительное положение дел в области развития животноводческой отрасли".
"В нашей стране созданы все необходимые условия для решения вопросов, связанных с развитием животноводства. У нас имеется Институт животноводства и ветеринарии, соответствующие министерства и отраслевые ведомства, достаточно выделяется финансовых средств. Тем не менее, ожидаемых результатов в отрасли животноводства до сих пор нет, что ведет к росту цен на мясо на рынках", – констатировал он.
Для увеличения производства животноводческой продукции, сообщает министерство сельского хозяйства, планируется построить 48 современных животноводческих комплексов, что позволит довести производство мяса до 656,8 тыс. тонн, а молока – до 2,5 млн тонн. Это в разы превышает показатели 2014 года, отметили специалисты министерства. В то же время госзаказы на производство зерна и хлопка остаются прежними – 1, 6 млн тонн пшеницы и 1, 05 млн тонн хлопка.