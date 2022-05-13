Беречь, а не уничтожать

В Мангистау, к сожалению, не всегда бережно относятся к памятникам истории.

Сегодня в области под государ­ственную охрану взято 590 памятников, 20 из них имеют республиканский статус. К 350 памятникам археологии относятся жилые комплексы конца каменного века, культово-погребальные сооружения эпохи бронзы и раннего железа, средневековые городища, крепости, караван-сараи, расположенные на протяжении Великого Шелкового пути, а также 176 комплексных ансамблей, в которые входят большие и малые формы и 64 памятника архитектуры и градостроительства. К числу находящихся на государственном учете можно добавить и 827 объек­тов историко-культурного наследия, внесенных в список предварительного учета.

– Для обеспечения охраны памятников истории и культуры по каждому из них устанавливаются охранная зона, зоны регулирования застройки и охраняемого природного ландшафта. В целях обеспечения сохранности и исторической целостности сооружений устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство. На территории памятника допус­кается деятельность, которая не вызывает изменение характера его ландшафта, системы водоснабжения, растительности и других предусмотренных режимом элементов, – рассказывает заведующая отделом учета и охраны памятников Мангистау­ского государственного историко-культурного заповедника Нурсауле Дауымшарова.

Несмотря на то что среди населения разъясняют статьи 28 Закона РК «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия», а также статьи 145 КоАП РК (Нарушение законодательства об охране и использовании объектов историко-культурного наследия), жители области продолжают самовольные действия на запрещенных территориях.

– Разъяснительные работы в ходе семинаров в районах, пуб­ликации в СМИ и наличие предупредительных табличек не помогают избежать нарушений. Традиция хоронить усопших на старых кладбищах в родовых некрополях сложилась у населения испокон веков, и поэтому невозможно донести до людей, что по закону эти памятники охраняются государством. Местное население продолжает строительство современных сооружений в пределах охранных зон памятников. Наличие новых строений приводит к значительному искажению первоначального облика и общего исторического фона культово-погребальных ансамблей и древних некрополей, – говорит специалист.

В прошлом году было выявлено шесть таких нарушений, в текущем было установлено на еще одном объекте.

Так, местный житель решил провести самовольную реставрацию одного из объектов комплекса «Подземная мечеть, некрополь и каньон Султан-епе» в Тупкараганском районе. Также гражданин построил столовую в зоне регулирования застройки памятника. Все работы были остановлены, так как чертежный план, размеры и эскизный проект не были согласованы с местными исполнительными органами. Кроме этого, был нарушен режим земельного пользования границ охранной зоны, зон регулирования застройки и охраняемого природного ланд­шафта у памятника истории и культуры. На нарушителя составили акт согласно п. 6 и 7 статьи 145 КоАП РК.

Самовольно проведены рес­таврационные работы мавзолея-комплекса «Некрополь Ұлы қырғын» в Каракиянском районе. Группа жителей заново облицевала сдвинувшиеся и отпавшие внешние плиты мавзолея, выровняла стеновые панели, выполнила отмостку на участке фундамента, установила внутри мавзолея железные опоры для стен, испортив плиты, а также покрыла цементным раствором нижнюю часть мавзолея. Нарушения зафиксированы по статьям 12 (Лицензирование услуг по проведению научно-реставрационных работ), 31 (Планирование научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры), 32 (Правила и условия проведения научно-реставрационных работ) законодательства РК по охране и использованию объектов истории и культуры. Для принятия соответствующих мер на нарушителей составлен акт согласно п. 7 статьи 145 КоАП РК.

Другая группа граждан выстроила новые сооружения в охранных зонах памятников с местной категорией значения «Некрополь Нурмагамбет» и «Некрополь Бердибек» в Мунайлинском районе, а также на некрополе «Кунан» Мангистауского района. На нарушителей заполнен акт согласно п. 6 статьи 145 КоАП РК.

Незаконная археологическая раскопка мазара выявлена в комплексе «Қарағашты әулие» в Тупкараганском районе. Из-за проведения работ под руководством краеведа, не имеющего лицензию, средневековое сооружение было разобрано вплоть до надмогильной плиты. В результате деятельности дилетанта фундамент мазара XVI–XVII вв. был расчищен и сдвижен, стеновые панели не были промаркированы и зафиксированы, и, как следствие, важные историко-архитектурные детали сооружения полностью утрачены. Согласно пунктам 6 и 7 статьи 145 КоАП РК, на горе-краеведа также составлен протокол. Вместе с тем приняты меры, согласно статье 295 УК РК «Проведение незаконных археолологических работ».

Выявлено серьезное нарушение на памятнике истории и культуры местного значения «Крепость Байлама». Объект находится на территории заказника «Бузачи-Актау» и передан частной компании в аренду на 49 лет. Специалисты рассказывают, что крепость протяженностью 560 метров была неким историческим феноменом Казахстана. Она перегораживала узкий перешеек между двумя приморскими каньонами Каракабак и Шульдор, прорезавших скальный кряж Емды в Тупкараганском районе. Со временем стена превратилась в длинный вал, но местами все еще просматривалась кладка из массивных блоков. В 2006 году крепость была внесена в реестр объектов историко-культурного наследия с присвоением регионального статуса государственной охраны. Не понимая истинной ценности объекта, рабочий компании на экскаваторе выровнял песчаный слой крепости, засыпав стены песком. В результате были нарушены первоначальный вид, объемно-планировочное и конструктивное решение памятника истории и культуры.

– Наша основная проблема – размер штрафа, который налагается на нарушителей согласно КоАП РК – он составляет всего лишь 10 МРП на физических лиц. Люди понимают, что это не слишком много, поэтому продолжают незаконную деятельность. Мы считаем, что сумма штрафа должна быть увеличена вплоть до 1 000 МРП с приостановлением работ и восстановлением памятника или его охранной зоны, а при невозможности – с возмещением убытков в соответствии с законодательством. Этот вопрос на уровне республики мы поднимали неоднократно, – говорит Нурсауле Дауымшарова.

Специалисты предлагают выделить специальные участки для новых захоронений в зоне регулирования застройки некрополей. К примеру, чтобы избежать нарушения исторического облика захоронений на территории комплекса «Шопан ата», акимат Каракиянского района выделил землю через дорогу для новых захоронений, а также выпустил постановление о том, что хоронить усопших можно только на данном участке. В заповеднике напомнили, что, согласно статье 35 Закона «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», представители местных исполнительных органов должны организовать работу по сохранению исторического и культурного наследия.