​Беречь бесценный ресурс

За годы независимости Казахстан приобрел прочный статус авторитетного члена мирового сообщества, обладающего внешне­политической стратегией, которая по праву может называться политикой мира и созидания. Послание народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» стало логическим продолжением стратегии Лидера нации, направленной на обеспечение решения вопросов государственного строительства в условиях становления новой экономики, основанной на знаниях и технологиях.

Конкурентоспособность страны невозможна без образованной и здоровой нации. Одно из приоритетных направлений, обозначенных Президентом страны в Послании, – улучшение качества человеческого капитала, реализация которого будет достигнута путем планомерного совершенствования системы образования, здравоохранения и социального обеспечения. Инвестиции в здоровье нации создают как экономические, так и социальные выгоды. Ибо здоровье есть неотъемлемая часть человеческого капитала. Для повышения качества медицинских услуг государство принимает значительные меры, реализуется обозначенный в Послании Президентом Республики Казахстан проект обязательного социального медицинского страхования.

Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) – это программа социальной защиты интересов населения в сфере охраны здоровья. Его внедрение позволит повысить доступность качественной медицинской помощи, создать систему здравоохранения, способную отвечать потребностям населения, расширить лекарственное обеспечение, снизить уровень неформальных платежей в системе здраво­охранения. В целях обеспечения всеобщего права на охрану здоровья государство берет на себя обязательство предоставлять минимальный базовый пакет медицинской помощи или гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) населению независимо от того, уплачивались ли взносы. Параллельно будут действовать система ОСМС и добровольное медицинское страхование.

У граждан в среднем 30–35% заработной платы составляют медицинские расходы, что значительно сказывается на семейном бюджете. С обязательным медицинским страхованием каждый будет откладывать из своего дохода небольшой процент, который будет поступать в единый Фонд социального медицинского страхо­вания. А фонд в свою очередь сможет закупать услуги у государственных и частных клиник на конкурсной основе.

Государство будет осуществлять взносы в созданный Фонд ОСМС за экономически неактивное население, которое освобождается от уплаты взносов. Это такие категории граждан, как дети, многодетные матери, инвалиды, лица, зарегистрированные в качестве безработных, – всего 15 категорий. Медицинское страхование предоставит казахстанцам возможность ознакомиться с полной информацией о своем здоровье через электронную систему здравоохранения, в рамках которой гражданин будет иметь свой личный кабинет с данными обо всех посещениях поликлиник, лечении в стационарах, результатах обследований и анализов, заключениях врачей и их рекомендациях.

Обязательное медицинское страхование, как один из наиболее важных элементов системы социальной защиты населения, позволит получить необходимую медицинскую помощь в случае заболевания. Фонд ОСМС планирует вести своеобразный рейтинг клиник и больниц в стране, оценивая их ресурсное обеспечение, объем предоставляемых услуг, стоимость и качество. Необходимо отметить, что медицинская помощь в рамках страхования не будет зависеть от суммы взноса в Фонд ОСМС. Достаточно того, чтобы эти отчисления производились регулярно. В соответствии с уже действующей в Казахстане практикой контроль за поступлениями в Фонд ОСМС закреплен за Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК.

С целью реализации поставленных стратегических задач были созданы республиканский и региональные штабы, которыми с октября прошлого года начата масштабная информационно-разъяснительная работа среди медицинских работников, работодателей и населения нашей страны. Председателями региональных штабов являются акимы областей, городов Астаны и Алматы, а в их состав вошли видные общественные деятели, члены партии «Нур Отан», члены общественных советов, депутаты маслихатов, представители неправительственных организаций и другие. На встречах с населением члены штабов разъясняют принципы ОСМС, разработанные с учетом передового международного опыта, и этапы внедрения медицинского страхования, основанного на солидарной ответственности государства, работо­дателя и каждого человека.

Внедрение обязательного социального медицинского страхования широко освещается и в средствах массовой информации. В мероприятиях по разъяснению обязательного социального медицинского страхования активно принимают участие сотрудники кафедр нашего университета, которые утверждены Министерством здравоохранения в качестве тренеров по проведению этой работы в Северо-Казахстанской, Акмолинской областях и городе Астане. На данный момент проведены семинары для более чем 2 тыс. медицинских работников.

В результате внедрения ОСМС значительно повысится уровень оказания медицинской помощи, так как каждая клиника будет заинтересована в предоставлении высококвалифицированной помощи. Фонд ОСМС оплатит только качественные медицинские услуги и обеспечит защиту прав и интересов граждан. Больницы смогут приобретать современное высококлассное оборудование и медикаменты. ОСМС позволит гражданину обследоваться и получить лечение в любой, по выбору, государственной или частной клинике.

С целью выполнения четвертого приоритета Послания и дальнейшего развития человеческого капитала Глава государства говорит об изменении роли образования, которое должно занимать центральное звено в новой модели экономического роста. Реализация современных образовательных программ должна содействовать улучшению способностей критического мышления и навыков самостоятельного поиска информации, формированию IT-знаний, финансовой грамотности, поэтапному переходу на трехъязычное образование и воспитанию патриотизма среди молодежи.

АО «Медицинский университет Астана» (АО «МУА») имеет хорошие предпосылки для реализации задач, указанных в Послании Президента. Современное медицинское образование характеризуется тенденциями, направленными на повышение качества подготовки специалистов с высокой профессиональной компетенцией, обеспечение новых направлений подготовки, инновационного развития, интеграцию вузовских исследований с потребностями общества на основе совершенствования образовательных и информационных технологий. Важнейшая часть образовательного процесса – личностно-ориентированное взаимодействие преподавателя и обучающегося, которое требует совершенствования образовательных технологий.

Внедрение инновационных технологий и методов обучения – проблемно- и командно-ориентированное обучение, симуляционные технологии с использованием интерактивных и виртуальных тренажеров, стандартизированные пациенты – направлено на закрепление навыков клинического мышления, командной работы, развитие потребности в непрерывном самообразовании. В рамках развития IT-технологий в вузе внедрена система контро­ля общего доступа к высокоскоростному каналу интернет- и видеонаблюдения, осуществлена виртуализация сервера, модернизировано оснащение мультимедийных учебных аудиторий, посредством «ВиПиЭн-соединения» клинические базы объединены в корпоративную сеть университета. Также разработана и внедрена автоматизированная информационная система «Сириус». На данный момент осуществлена автоматизация в части профориентации, обучения, тестирования, портфолио студента, траектории обучения, трудоустройства.

Высокий уровень внедренных дистанционных технологий вуза позволяет использовать наши продукты и за пределами университета. Портал дистанционного обучения стал надежной площадкой для реализации по всей стране ряда проектов Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Следует отметить, что в прошлом году на базе нашего портала прошли обу­чение 500 преподавателей клинических баз всех медицинских вузов Казахстана. В соответствии с концепцией полиязычного образо­вания на 2015–2020 годы в вузе реализуются образовательные программы в рамках полиязы­чия, увеличивается число иностранных студентов и групп с обучением на английском языке. Для совершенствования качества высшего медицинского образования начата работа по стратегическому партнерству медицинских вузов Казахстана с ведущими зарубежными учебными заведениями. Стратегическим партнером Медицинского университета Астана является Римский университет Ла Сапиенца – на сегодня один из самых крупных и лучших университетов Европы и мира. Эксперты вуза-партнера провели анализ стратегического и операционного планов, вовлеченности обучающихся в научные исследования, программ магистратуры и PhD-докторантуры и работу по совершенствованию индикаторов основных направлений деятельности нашего вуза.

Медицинский университет Астана совместно с университетом Ла Сапиенца выстроил стратегию развития на 2017–2021 годы с учетом государственных программ по совершенствованию образования и здравоохранения Казахстана. Эффективная реализация данной стратегии позволит университету достичь поэтапного развития академической самостоя­тельности, повысить качественный уровень медицинского образования, усилить интеграцию образования, клиники, науки и готовить конкурентоспособных специалистов, соответствующих потребностям рынка труда и лучшим мировым практикам.

С целью повышения качества образовательных и медицинских услуг наш университет проводит фундаментальные и прикладные научные исследования, в том числе направленные на решение проблем практического здравоохранения, обеспечивает доступ специалистов к библиотечному фонду вуза, организует обучение врачей и медицинских сестер на базе Учебно-клинического центра, оснащенного высокотехнологичными роботами-манекенами и тренажерами, способствуя, таким образом, охране и укреплению здоровья населения как показателям социально-экономического благополучия.

Оказание высокоспециализированной медицинской помощи снизит младенческую и материнскую смертность, уровень кардиологической, неврологи­ческой, пульмонологической заболеваемости, повысит продолжительность жизни населения и в целом улучшит качество жизни и здоровье нации. Таким образом, интеграция в европейское научно-образовательное пространство, внедрение международных стандартов медицинских услуг и передовых технологий в практическое здравоохранение, улучшение социальных показателей и человеческого капитала, являющихся одним из приоритетных направлений Послания Президента, позволят достичь целей программы «Казахстан-2050» и войти в тридцатку наиболее передовых и конкурентоспособных стран мира.