Беречь семейные устои Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область

Проводимый второй год подряд республиканский конкурс «Мерейлi отбасы» обрел в Семиречье большую популярность. Растет число его участников, победителями чаще всего становятся славные трудовые династии, многодетные семьи, супружеские пары ветеранов, сельских тружеников, учителей и врачей. Учитывая растущий интерес к мероприятию и царящую на нем острую конкуренцию, представители местных властей решили организовать аналогичные состязания среди молодого поколения.

На днях в детском лагере «Альтаир» в Карасайском районе состоялся конкурс «Жас Отау», в котором приняли участие 15 семейных пар из разных уголков Жетысу. Молодые родители вместе с детьми соревновались между собой сразу в нескольких номинациях, стараясь продемонстрировать строгому жюри сплоченность, творческие способности и хорошую физическую подготовку.

Турнир начался с ознакомительного представления «Бұл біздің отбасы» («Это наша семья»). Затем конкурсанты показали знания народных традиций и обычаев, старинных обрядов. Весело и насыщенно прошли туры вокального и танцевального мастерства. В отдельной номинации судьи оценивали кулинарные таланты хозяюшек, приготовивших баурсаки, бешбармак и другие блюда национальной кухни. Тем временем мужчины устроили мастер-класс по верховой езде.

Конкурс получился весьма зрелищным, азартным и увлекательным: среди участников развернулась нешуточная борьба за призовые места. Никто не хотел уступать! Особенным накалом отличилась спортивная эстафета «Мама, папа, я», в которой наибольшую активность проявили малыши в возрасте от четырех до восьми лет.

По решению жюри лучшей признана семья Омархановых из Коксуского района. Победители – папа Думан, мама Газиза и их дочь Инкар получили бесплатную путевку на отдых в Боровом. Ценные подарки и бытовую технику вручили участникам, занявшим призовые места, – семьям Узакбаевых, Нурхамитовых и Жесекбаевых.

Как отметил руководитель управления по вопросам молодежной политики Алматинской области Рустам Алпысбаев, главная цель конкурса «Жас Отау» – пропаганда семейных ценностей и здорового образа жизни. Получился своеобразный тимбилдинг между родителями и детьми, включивший в себя не только спортивные состязания, но и интеллектуальные игры. Важной частью креативного проекта стала демонстрация богатой культуры и традиций народа, служащих фундаментом крепкого и сплоченного общества. По мнению организаторов, такие совместные старты еще больше объединяют семьи, вносят весомый вклад в дело воспитания молодого поколения.