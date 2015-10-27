Свежий выпуск Беречь «зеленые легкие» Сергей ГОРБУНОВ, Аксу

Это уже стало традицией: специалисты Аксуского завода ферросплавов не только по долгу службы, но и для исключения кривотолков и домыслов, открыто, без утайки, обсуждают с жителями региона и всеми заинтересованными сторонами экологические программы предприятия. Не стали исключением и предварительные итоги ее реализации в текущем году.

На заводе постоянно что-то модернизируют и пристраивают. Будь то электроплавильные печи, системы вентиляции, очистки и снижения технологических выбросов, повторный возврат в металлургический процесс пыли, мелкой фракции и шлаков. Это делается не только для увеличения объемов получения ферросплавов, но и охраны окружающей среды. Порою даже и не знаешь, что превалирует в этом процессе.

По словам начальника отдела охраны окружающей среды Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром», входящего в состав Евразийской Группы (ERG), Инны Давыдовой, завод всегда стремился комплексно решать природоохранные задачи, на что ежегодно выделяются немалые финансовые средства. Данная программа на 2015 год состоит из восьми разделов, насчитывающих 21 мероприятие, на реализацию которых компанией «Казхром» направлено более 3 млрд тенге. Аналогичную сумму на экологические проекты АксЗФ планирует затратить и в 2016 году.

Основным и предметным достижением предприятия стала реконструкция трех газоочистных комплексов ферросплавных печей плавильного цеха № 4. За 2013–2015 годы здесь завершено строительство новых газоочисток печей № 41, 45, 46, в результате чего завод добился снижения нежелательных выбросов в атмосферу на 360 тонн в год. В течение следующего года планируется выполнить проект аналогичной реконструкции газоочистки печи № 44. Модернизация так называемого аспирационного участка узла фракционирования шестого плавильного цеха в 2016 году дополнительно сократит выбросы в атмосферу еще на 20 тонн ежегодно. Общей эффективности работы газоочистного оборудования предприятия будет способствовать и плановая замена фильтров еще двух газоочисток ферросплавных печей.

…В рамках охраны прибрежных и водных экосистем продолжится забота об излюбленном месте отдыха заводчан – доме отдыха «Факел» в Баянауле. Для предотвращения загрязнения почвы и заболачивания озера Сабындыколь предусмотрена очистка 10 гектаров прилегающей территории и уборка камыша.

Кроме того, в будущем году намечено завершение консервации золошламонакопителя № 1 (ЗШН-1). Охрана флоры и фауны предусматривает дальнейшее обустрой­ство санитарно-защитной зоны предприятия. С 2008 года на этой территории высажено более 20 тыс. саженцев, а в 2016 году планируется посадка еще 150 молодых деревьев и кустарников.

Правильному обращению с основными отходами производства и потребления способствует постоянная переработка шлаков феррохрома. В 2016 году заводом планируется использовать 940 тыс. тонн шлака высокоуглеродистого феррохрома, а 2 000 тонн производственной пыли будет возвращено в производство в агломерационном цехе предприятия.

Минимальный объем выбросов при сжигании обеспечивает современная технология утилизации промасленных отходов в специальных установках «Смарт-Аш» и «Костер». Также 118 тонн использованных нефтепродуктов будет утилизовано на заводской котельной при выработке тепловой энергии. Ежегодно экономить порядка 2 000 тонн масла позволяет предприятию повторное использование отработанного трансформаторного масла после регенерации в специальной установке электроремонтного цеха.

Одновременно АксЗФ эффективно занимается пропагандой бережного отношения к окружающей среде. В течение 2016 года слушателями специально организованных предприятием экологических курсов станут 97 групп рабочих и специалистов различного уровня. С целью повышения экологической культуры общественности завод всегда открыт для диалога со средствами массовой информации.

– Природоохранные вопросы глубоко интегрированы в производственные задачи предприятия и являются неотъемлемой частью любого заводского проекта, – говорит технический директор завода Александр Суслов. – Наряду с постоянным развитием предприятия, увеличением производственных мощностей, стремлением к искоренению травматизма огромное внимание на АксЗФ уделяется мерам по защите окружающей среды и постоянному снижению нежелательного воздействия на экологию региона. Мы, то есть весь коллектив завода, живем здесь в Аксу, и нам не безразлично состояние местной природы.



